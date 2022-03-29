«Скрыть участие, уберечь капиталы»: как Зеленский и украинские олигархи сохраняют бизнес в России во время конфликта

На фоне продолжающихся военных действий на Украине не утихают и призывы к иностранному бизнесу уходить с российского рынка. Украинские олигархи и крупные предприниматели публично заявляют: в России активов у них не осталось. Но на деле часть истеблишмента продолжает контролировать бизнес в РФ через доверенных лиц и офшоры. Как выяснил RT, среди них не только резиденты украинского Forbes, но и глава государства Владимир Зеленский.

Деловые СМИ Украины оценивают число крупных украинских бизнесменов, ведущих дела в России, в сотни фамилий. Одна из них в текущей ситуации звучит особенно громко — Зеленский.

«Зелёная семья» главы государства

Так, в России продолжают действовать и получать доходы ООО «Грин Филмс» и «Платинумфилм». Эти компании, основанные нынешним президентом Украины и его товарищами в 2012 году, отвечают за дистрибуцию, заработки от проката и лицензионные отчисления от юмористических шоу и фильмов студии «Квартал 95».

«Грин Филмс» сдала последнюю отчётность только за 2020 год. Тогда её выручка составила 55,7 млн рублей, по данным Росстата. «Платинумфилм» в 2020 году показала нулевые доходы.

Сервис «Контур.Фокус» показывает: обе российских фирмы принадлежат кипрскому Green Family LTD. Кипрский офшор, в свою очередь, на четверть принадлежал самому Зеленскому до начала президентской карьеры, указывает реестр юрлиц Кипра.

В 2019-м Зеленский избавился от своей доли, распределив её между коллегой по «Кварталу 95» Андреем Яковлевым и офшором с Британских Виргинских островов Appex International. Об этом свидетельствуют выписки из торгового реестра Кипра, полученные RT. Однако по косвенным признакам можно судить, что Зеленский сохраняет контроль над кинопродюсерским бизнесом через своих ближайших соратников — братьев Сергея и Бориса Шефиров, а также Тимура Миндича.

Сооснователи «Квартала 95» братья Шефир продолжают контролировать по 15% уставного капитала кипрского юрлица, согласно свежей выписке из реестра. Оба они стоят у истоков «Квартала 95» и знакомы с Зеленским с 1995 года, когда в его родном Кривом Роге делали фестиваль КВН. С того времени Зеленский и Шефиры не расставались — жили в Москве в одной квартире, вместе работали над КВН, вместе основали «Квартал 95». Зеленский неоднократно публично называл Сергея Шефира своим другом. А на следующий день после вступления в должность президента в мае 2019 года Зеленский назначил друга своим первым помощником.

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Не менее близок к Зеленскому и владелец виргинской компании Appex Тимур Миндич. О том, что Appex International принадлежит Миндичу, многократно писали авторитетные украинские СМИ. Через этот офшор Миндич получил бóльшую часть прежней доли Зеленского и стал владельцем 50% Green Family, получающей доходы от российского проката.

Российская, немецкая и украинская пресса называют Миндича человеком олигарха Игоря Коломойского, которого сам Коломойский якобы «определил» в окружение Зеленского. О степени близости Зеленского и Миндича можно судить, например, по тому, что кандидат в президенты Украины ездил на автомобиле Миндича.

Миндич имеет тесные культурные и деловые связи с Россией — он женат на дочери Аллы Вербер, основательницы ювелирного дома Mercury. Вербер вплоть до своей смерти работала креативным директором ЦУМа и, по данным Vogue, имела широкие контакты среди российского истеблишмента.

А блогер Сергей (Zergulio) Колясников вскоре после начала военной спецоперации на Украине рассказал о том, что тёща и жена Зеленского продолжают получать доходы от сдачи в недвижимости в Москве. Им, по словам блогера, якобы принадлежат две квартиры бизнес-класса — одна в районе Тушино, другая на Варшавском шоссе.

Бизнес-розетка Чечёткина

Основатель интернет-магазина Rozetka.ua, номер 20 украинского Forbes Владислав Чечёткин заработал на пару со своей супругой Ириной $470 млн в 2021 году. В Facebook* Чечёткин с 2014 года публикует посты антироссийского содержания.

Владислав Чечёткин

© Wikimedia Commons

При этом в России Чечёткин опосредованно контролирует два ООО: «Тиу.ру» и «Портал Тиу.ру». Эти компании занимаются разработкой программного обеспечения, обработкой данных и размещением информации. Фактически на сайте Tiu.ru находился маркетплейс: онлайн-магазин наподобие Ozon или Wildberries. С февраля 2022 года сайт недоступен.

Компаниями владеет кипрская Temania Enterprises Ltd. «Теманией» через офшор с Британских Виргинских островов в равных долях владеют супруги Чечёткины, согласно выписке из реестра Кипра.

В 2020 году российские компании Чечёткина заработали 179,4 млн рублей на пару и заплатили 22,8 млн рублей налогов в российский бюджет.

Сладкая жизнь Колесникова

По состоянию на 2019 год фабрика «Конти» занимала 3,7% украинского рынка кондитерских изделий и была пятой среди крупнейших производителей. Состояние её основателя, бывшего вице-премьера правительства Украины Бориса Колесникова, Forbes оценил в $190 млн и поставил его на 55-е место в рейтинге 2021 года. Недавно Колесников, которого называют «близким партнёром олигарха Рината Ахметова», снова занялся политикой — основал весной 2021 года оппозиционную партию «Украина — наш дом».

Борис Колесников

РИА Новости

© Григорий Сысоев

В 2021 году Колесников в интервью журналистам заявил, что избавился от российской фабрики ещё в 2017 году. Базы СПАРК и «Контур.Фокус» говорят об обратном: его головная компания «Производственное объединение «Конти» на 99% продолжает владеть кондитерским заводом в Курске, который производит печенье «СуперКонтик» и зефир Bonjour.

На российском сайте и в интеллектуальной собственности «Конти-Рус» сохранил все те же бренды, виды конфет и символику, что и до 2017 года. Российская фабрика пользуется теми же доменными именами, что и украинское головное предприятие. Деловые издания Украины и в 2021 году продолжали публиковать информацию о российском подразделении в Курске. Один из главных топ-менеджеров украинской группы компаний — финдиректор Дмитрий Колесник — как минимум до 2018 года оставался в совете директоров российского юрлица.

А в 2021 году «Ведомости» и украинские СМИ написали, что Колесников не только сохранил контроль над курской фабрикой, но и купил с торгов новую. По данным СМИ, юридическая фирма «Юнайтед партнерс» купила на торгах по банкротству кондитерскую фабрику «Красная заря» в Иванове. Юристы, утверждает издание, действовали в интересах украинского «Конти».

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Сам Колесников реагирует на вопросы о покупке фабрики в России уклончиво.

«Я нахожусь под санкциями РФ с 2018 года, какое отношение я могу иметь к покупке этой компании?» — вопросом на вопрос ответил бизнесмен агентству Интерфакс-Украина.

За 2020 год (последний год с опубликованной отчётностью) «Конти-Рус» заработал 10,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 413,8 млн рублей. Компания перечислила в российский бюджет 88 млн рублей налогов.

Пляжи и пиво

Основатель холдинга «Фоззи», номер 35 украинского Forbes Владимир Костельман в прошлом году уволил своего топ-менеджера за пророссийскую позицию, которую тот выражал в соцсетях. При этом родители Костельмана держат бизнес в Москве и Алуште.

Летом 2021 года в украинских соцсетях разгорелся скандал. Маркетинг-директор одного из подразделений «Фоззи» Слава Баранский репостил у себя в Instagram* фотографии с концертов «Басты» и радовался, что привычка украинцев «натягивать вышиванки» уходит в прошлое.

«Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются, а Украине досталась только «гиднисть» и «европейские ценности»? — спрашивал своих подписчиков Баранский.

В ответ Баранского обвинили в том, что он поддерживает российский Крым («потому что Баста — за Россию») и занимает антиукраинскую позицию. Меньше чем через неделю он был уволен. Иронично, что в 2014 году Баранского попросили с его прежнего места работы за то, что он называл Крым украинским.

Экс-шеф Баранского, владелец холдинга «Фоззи» Владимир Костельман заработал в 2021 году $280 млн. Его мать и отец сохраняют бизнес-связи с Крымом и Москвой.

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Его мать, Людмила Костельман, зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в Москве, в Таганском районе. Она зарабатывает на аренде и управлении недвижимостью.

Отец бизнесмена, Михаил Костельман, имеет российское гражданство и прописан в Москве. В Алуште, по данным СПАРК, на Костельмана-старшего зарегистрирован гостиничный комплекс: ООО «Багира-2003». До декабря 2014 года гостиница принадлежала напрямую его сыну. Гостиница находится в Канакской балке, и её доход в 2020 году составил 1,8 млн рублей.

Замыкающий список топ-100 богатейших бизнесменов Украины Александр Слободян продолжает получать лицензионные отчисления за продажу пива «Оболонь» в России. Его варит в России Московская пивоваренная компания, которая не принадлежит Слободяну, но подписала с его холдингом «Оболонь» лицензионный контракт на производство одноимённого пива.

Дистрибуцией развлекательного контента в России занимается не только окружение украинского президента Зеленского. Как выяснил RT, онлайн-кинотеатр Megogo контролируется номером 13 украинского Forbes, сыном экс-мэра Киева Степаном Черновецким.

Мораль миллиардеров

Предприниматели часто переписывают бизнес на номиналов или офшоры, чтобы избежать ненужных вопросов, скрыть активы от общественности, а доходы — от государственных органов, объясняет экономический адвокат, в прошлом офицер милиции Сталина Гуревич.

«Это делается, чтобы скрыть своё участие в конкретном бизнесе или уберечь свои капиталы от судебных исков. Для этого пользуются такими методами, как номинальное владение, — рассказала Гуревич RT. — В условиях военного конфликта украинским миллионерам такая схема удобна, чтобы скрыть свои связи с Россией. Вроде как это наши активы, но вы попробуйте докажите».

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В большинстве случаев такие хитрости не нарушают законов России.

«Если украинский олигархат продолжает работать на территории России, при этом платит налоги и все необходимые отчисления, то с точки зрения закона к ним вопросов нет, — говорит Гуревич. — Тут вопросы больше морального характера. Но миллиардер с моральными принципами — это всё-таки немного оксюморон».

При этом, напоминает Гуревич, российский Уголовный кодекс запрещает использовать номинальных директоров при регистрации бизнеса. Как правило, взаимодействие с номиналами — это понятийные соглашения, при которых письменный договор не заключается.

«Это соглашения на доверии. Отношения формата: это моё, но записано на тебя, — поясняет адвокат. — Для этого обычно выбирают очень доверенных людей, потому что были случаи, когда деньги терялись. В юридической практике используется термин «фактический владелец».

Хотя конечный бенефициар, как правило, своё имя старается не светить, в случае нарушения законодательства установить истинного владельца не так уж и сложно, уверены другие опрошенные RT эксперты.

«Мы имеем и информацию, и технологии (для проверки бизнеса. — RT). Они в том числе отработаны и на Западе. Например, можно приостановить деятельность предприятия до тех пор, пока не будут предоставлены документы о том, кто является конечным бенефициаром этой собственности. Речь в первую очередь идёт об офшорных компаниях. И это только один из механизмов», — пояснил RT политолог Дмитрий Куликов.

Для российских контролирующих органов национальность и гражданство предпринимателей не имеют значения, важно только соблюдение ими законодательства, отметил эксперт.

В отличие от Украины, замечает политолог Алексей Мухин. В разговоре с RT он сравнил давление на российских бизнесменов на Украине с «махновщиной» и отметил, что, несмотря на сложные взаимоотношения между нашими странами, надзорные и контролирующие органы должны действовать строго в рамках действующего законодательства, в том числе когда речь идёт и об украинском бизнесе в нашей стране.

«Если украинские олигархи являются военными преступниками, которые финансировали националистические батальоны и повинны в военных преступлениях, то они должны за это ответить, но это не называется национализацией. Это называется судебным решением. Не надо уподобляться Украине», — считает политолог.

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