В Кремле прокомментировали ситуацию с интервью Зеленского российским СМИ
- AP
- © Ukrainian Presidential Press Office
Как сообщает РИА Новости, Песков подчеркнул, что оценивать содержание интервью на предмет соответствия российским законам будет Роскомнадзор.
На вопрос о том, чего ведомство «боится» в этом интервью, он ответил, что власти не испытывают никаких страхов.
«Не боятся, есть действующие законы, и очень важно не публиковать какой-то информации, которая бы приравнивалась к нарушению этих законов», — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что такой информацией могут выступать как сообщения в СМИ, так и интервью. При этом сам Песков, по его словам, с текстом ещё не ознакомился.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что проводят проверку СМИ, взявших интервью у Зеленского.
В ведомстве также предупредили российские медиа о необходимости отказаться от публикации данного интервью.