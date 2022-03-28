В Кремле прокомментировали ситуацию с интервью Зеленского российским СМИ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с интервью украинского лидера Владимира Зеленского ряду российских СМИ.
В Кремле прокомментировали ситуацию с интервью Зеленского российским СМИ
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Как сообщает РИА Новости, Песков подчеркнул, что оценивать содержание интервью на предмет соответствия российским законам будет Роскомнадзор.

На вопрос о том, чего ведомство «боится» в этом интервью, он ответил, что власти не испытывают никаких страхов.

«Не боятся, есть действующие законы, и очень важно не публиковать какой-то информации, которая бы приравнивалась к нарушению этих законов», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что такой информацией могут выступать как сообщения в СМИ, так и интервью. При этом сам Песков, по его словам, с текстом ещё не ознакомился.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что проводят проверку СМИ, взявших интервью у Зеленского.

В ведомстве также предупредили российские медиа о необходимости отказаться от публикации данного интервью.

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