Роскомнадзор проводит проверку СМИ, взявших интервью у Зеленского

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Роскомнадзор проводит проверку СМИ, взявших интервью у президента Украины Владимира Зеленского.
Роскомнадзор проводит проверку СМИ, взявших интервью у Зеленского
  • AP

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту немецкого таблоида Bild и сервису News.Google.

Роскомнадзор также потребовал от YouTube восстановить доступ к официальному каналу главы Крыма Сергея Аксёнова и к видеозаписи Минобороны России.

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