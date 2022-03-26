Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к видеозаписи Минобороны России

Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube восстановить доступ к видеозаписи Минобороны России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять все наложенные ограничения с видеозаписи «Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине» на официальном аккаунте Министерства обороны России, а также объяснить причины их введения», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что действия администрации YouTube нарушают принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры.

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к официальному каналу главы Крыма Сергея Аксёнова.