Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к видеозаписи Минобороны России

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Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube восстановить доступ к видеозаписи Минобороны России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к видеозаписи Минобороны России
  • Legion-Media

«Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять все наложенные ограничения с видеозаписи «Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине» на официальном аккаунте Министерства обороны России, а также объяснить причины их введения», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что действия администрации YouTube нарушают принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры.

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к официальному каналу главы Крыма Сергея Аксёнова.

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