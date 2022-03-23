Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google

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Доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на российской территории, сообщил Роскомнадзор.
Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google
  • © РИА Новости / Томас Тхайцук

«На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Отмечается, что данный ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам с недостоверной информацией о ходе специальной военной операции на территории Украины.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Euronews.

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