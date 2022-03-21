Россиян не станут привлекать к ответственности за использование Facebook и Instagram
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«Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются продуктами Meta», — цитирует его РИА Новости.
Он признал, что в случае запрета действительно есть возможность технически обойти блокировку.
Ранее Тверской суд Москвы отказался отложить рассмотрение иска о запрете деятельности компании Meta в России.
При этом требование запретить в России компанию Meta как экстремистскую организацию не коснётся мессенджера WhatsApp.