Суд отказался отложить рассмотрение иска о запрете деятельности Meta в России

Тверской суд Москвы отказался отложить рассмотрение иска о запрете деятельности компании Meta в России.

Об этом сообщает РИА Новости.

Представительница Meta в ходе заседания в Тверском суде Москвы попросила о переносе слушаний.

По её словам, адвокаты узнали о 300-страничном иске незадолго до процесса и не успели подготовиться.

21 марта Тверской суд Москвы начал рассматривать заявление Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией.