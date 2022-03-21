Суд отказался отложить рассмотрение иска о запрете деятельности Meta в России
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Об этом сообщает РИА Новости.
Представительница Meta в ходе заседания в Тверском суде Москвы попросила о переносе слушаний.
По её словам, адвокаты узнали о 300-страничном иске незадолго до процесса и не успели подготовиться.
21 марта Тверской суд Москвы начал рассматривать заявление Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией.