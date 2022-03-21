Meta попросила закрыть производство по иску Генпрокуратуры России

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Представительница Meta в ходе заседания в Тверском суде Москвы попросила закрыть производство по иску Генпрокуратуры России.
Meta попросила закрыть производство по иску Генпрокуратуры России
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«Просим прекратить производства по делу, у суда нет полномочий для его рассмотрения: Meta — иностранная компания, иск должен рассматриваться по месту её регистрации», — цитирует РИА Новости адвоката.

Также она попросила о переносе слушаний. По её словам, адвокаты узнали о 300-страничном иске незадолго до процесса и не успели подготовиться.

21 марта Тверской суд Москвы начал рассматривать заявление Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией.

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