Meta попросила закрыть производство по иску Генпрокуратуры России

Представительница Meta в ходе заседания в Тверском суде Москвы попросила закрыть производство по иску Генпрокуратуры России.

«Просим прекратить производства по делу, у суда нет полномочий для его рассмотрения: Meta — иностранная компания, иск должен рассматриваться по месту её регистрации», — цитирует РИА Новости адвоката.

Также она попросила о переносе слушаний. По её словам, адвокаты узнали о 300-страничном иске незадолго до процесса и не успели подготовиться.

21 марта Тверской суд Москвы начал рассматривать заявление Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией.