Суд в Москве начал рассматривать иск о запрете в России Facebook и Instagram

Тверской суд Москвы начал рассматривать заявление Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией.

Как пишут РИА Новости, иск рассматривает председатель суда Ольга Солопова.

14 марта Роскомнадзор внёс социальную сеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Ранее в Meta подтвердили снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Как следствие, Генпрокуратура попросила суд признать компанию экстремистской организацией.

СК России возбудил уголовное дело.