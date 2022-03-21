Суд в Москве начал рассматривать иск о запрете в России Facebook и Instagram
- globallookpress.com
- © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Как пишут РИА Новости, иск рассматривает председатель суда Ольга Солопова.
14 марта Роскомнадзор внёс социальную сеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.
Ранее в Meta подтвердили снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.
Как следствие, Генпрокуратура попросила суд признать компанию экстремистской организацией.
СК России возбудил уголовное дело.