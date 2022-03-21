Суд в Москве начал рассматривать иск о запрете в России Facebook и Instagram

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Тверской суд Москвы начал рассматривать заявление Генпрокуратуры России о признании компании Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией.
Суд в Москве начал рассматривать иск о запрете в России Facebook и Instagram
  • globallookpress.com
  • © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Как пишут РИА Новости, иск рассматривает председатель суда Ольга Солопова.

14 марта Роскомнадзор внёс социальную сеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.

Ранее в Meta подтвердили снятие запрета на призывы к насилию против российских военных в Facebook и Instagram.

Как следствие, Генпрокуратура попросила суд признать компанию экстремистской организацией.

СК России возбудил уголовное дело.

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