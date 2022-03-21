Прокуратура не требует запретить мессенджер WhatsApp в рамках дела компании Meta

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Требование запретить в России компанию Meta как экстремистскую организацию не коснётся мессенджера WhatsApp, заявила прокурор в Тверском суде Москвы.
Прокуратура не требует запретить мессенджер WhatsApp в рамках дела компании Meta
  • globallookpress.com
  • © Fabian Sommer/dpa

«На основании наличия признаков экстремистской деятельности прокуратура просит запретить на территории РФ деятельность компании Meta. В отношении мессенджера WhatsApp эти требования не распространяются», — цитирует её ТАСС.

Ранее Тверской суд Москвы отказался отложить рассмотрение иска о запрете деятельности компании Meta в России.

Прокуратура поддержала требования о запрете деятельности компании Meta на территории государства.

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