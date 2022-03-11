«Террористы из Броваров»: как украинская фабрика фейков привлекает добровольцев для информационной атаки на Россию

В распоряжении RT оказалась новая порция документов, предположительно, из украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) — специального подразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей, расположенного в небольшом городе Бровары рядом с Киевом. Ранее в соцсетях появились инструкции о планах ЦИПСО провести серию информационных диверсий на территории России — RT подробно писал об этом в одной из предыдущих публикаций. Из новой утечки следует, что в ряды бойцов информационного фронта призываются добровольцы. Им рекомендуют как можно активнее нагнетать истерию вокруг темы западных санкций и распространять слухи о скором объявлении в России мобилизации. По каким лекалам шьёт фейки тайная фабрика Украины, в беседе с RT рассказали создатели Telegram-канала Beregini.

В новой порции документов, принадлежащих, как утверждают авторы Beregini, спецподразделению ВСУ, обозначены основные темы, на которые следует обращать внимание добровольцам-дезинформаторам. Инструкция также очерчивает аудиторию в 60—70 млн россиян — потенциальных реципиентов фейков, по мнению составителей документа.

По этой аудитории и планировались основные информационные бомбардировки — сообщениями о грозящем России экономическом упадке, пугающих последствиях западных санкций, «росте цен на еду, бытовую технику, авто, одежду», непосильном ипотечном гнёте и так далее. Добровольцам даётся чёткая установка: «бить в глубину, давить на болевые точки».

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«Заходит шикарно»

«Моя сестра работает в Сбере, он подпал под санкции — они больше не будут выплачивать деньги народу», «нет долларов в банках», «банки блокируют карты» — такими сообщениями в первые дни проведения российской спецоперации на Украине наполнился весь русскоязычный сегмент интернета.

Особое внимание в инструкции для волонтёров по фейкам рекомендуется уделить женской аудитории и распространению слухов о возможном «призыве и отправке на войну». Соответствующие новеллы так и называются: «Мамы против войны» и «Мама, забери меня домой». В методичке указывается, что эта тема «заходит шикарно».

Разработчики инструкции уверены, что именно матери «первыми начнут поднимать панику». В качестве примера таких пропагандистских атак предлагается использовать телефонные звонки с воззваниями к помощи от якобы попавших в плен российских военнослужащих. Высока эффективность и сообщений о скором введении в стране военного положения, объявлении всероссийской мобилизации или планируемом призыве в армию студентов.

«Продумывалось всё»

Как ранее сообщали СМИ, информационная бомбардировка координировалась с одного адреса — города Бровары, находящегося в Киевской области. Там была выстроена главная украинская фабрика фейков — 72-й центр информационно-психологических операций ВСУ.

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Специализированная военная часть эффективно и бесперебойно работала до тех пор, пока не была ликвидирована высокоточным оружием Минобороны РФ 2 марта 2022 года.

Каким образом Украине, военные силы которой трудно назвать новаторскими, удалось освоить и применить современную методологию гибридной войны, в беседе с RT пояснили авторы утечки, создатели Telegram-канала Beregini.

По их словам, инструментарий, который за последние шесть-семь лет оказался в руках офицеров киберцентров Украины, «обширен, многогранен», и это результат большой работы, проделанной в Киеве западными инструкторами — прежде всего американцами и британцами.

«Было завезено высокотехнологичное оборудование, вложены колоссальные средства. Продумывалось всё, от легенды до способов распространения лживой информации», — пояснили RT создатели ТГ-канала.

Украинские специалисты проходили обучение и проводили совместные учения с аналогичными центрами стран НАТО начиная с 2014 года, а представители соответствующих американских служб были частыми гостями в украинских центрах, отмечают авторы Beregini. И это сотрудничество продолжается.

«Сейчас террористам из Броваров активно помогают все киберцентры Польши, Прибалтики, Канады, Великобритании и США. Фейки, постановочные видео, атаки на правительственные сайты России — развёрнута полномасштабная информационная война, и это случилось не в феврале этого года, это произошло намного раньше», — пояснили они.

При этом создатели Beregini заявили, что пофамильно знают тех, кто ведёт информационную войну:

«У нас более 50 Гб документов, и с каждым днём наша база пополняется всё новыми и новыми фактами. Там есть всё, чтобы доказать правду. Придёт время, и они ответят за свои преступления».

Удар по психотипу

Экс-заместитель начальника информационно-аналитического управления ФСБ России генерал-майор в отставке Александр Михайлов пояснил в беседе с RT, почему фейки о мобилизации, введении военного положения, призыве в армию студентов и другие пугающие население слухи в текущей ситуации, несмотря на все старания украинской стороны, работают только в отношении самых легковерных или мнительных пользователей сети, вызывая критическую реакцию у большинства.

«На данный момент, я полагаю, нет никаких оснований прибегать к таким мерам (военное положение, мобилизация и т. п. — RT). Если посмотреть на карту военных действий, то понятно, что никакой мобилизации и тем более военного положения России не потребуется», — заявил Михайлов.

При этом он отметил, что информационно противостоять таким вбросам очень сложно.

«Всё это рассчитано на людей с определённым психотипом, и люди, находящиеся в условиях негативного эмоционального фона, очень плохо воспринимают логику», — отметил эксперт.

Военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что тематика мобилизации и призыва резервистов рассчитана прежде всего на женщин России, особенно на тех, у кого есть дети призывного возраста или служащие мужья и сыновья.

«Очень хорошо, что президент России, выступая на днях, ясно заявил, что никакой мобилизации не будет», — напомнил собеседник RT, подчеркнув, что такие слухи «необходимо разоблачать».

«Спокойная разъяснительная работа»

«Панические настроения, конечно, опасны, и люди должны знать, кто организует эти вбросы, а Следственный комитет РФ должен дать им соответствующую правовую оценку и применить к виновным соответствующие санкции», — считает политолог Алексей Мухин.

Он призывает противопоставлять таким атакам «спокойную разъяснительную работу».

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«Собственно, Минобороны это уже делает, проводятся регулярные брифинги. Но в такой обстановке, когда делаются попытки повлиять на психологическое состояние общества, большая ответственность ложится и на лидеров общественного мнения, которые тоже должны включаться в эту работу», — добавил он.

В прошлом сотрудник особого отдела Комитета госбезопасности СССР, майор в отставке Валерий Полищук, выполнявший в 1980-е годы задачи по контрразведывательному обеспечению военных действий в Афганистане, предлагает организовать лекции в школах, колледжах, вузах, в ходе которых лекторы разъяснили бы молодёжи текущую ситуацию.

«В соцсетях такую работу организовать сложно — мы знаем, кто их создал и под чьим контролем они находятся», — уточнил он.

Генерал Михайлов сомневается, что пропагандистские усилия украинской стороны в принципе могут привести к подрыву доверия к руководству страны или к массовым выступлениям.

«Ну какие-то выступления были, но что значит массовые? Вот когда у нас в 1991 году выходило по миллиону человек в Москве, это было серьёзно», — сказал он, подчеркнув, что сейчас не видит предпосылок для подобных уличных акций.