МИД России: Киев распространяет дезинформацию о действиях России «против украинских АЭС»

Заявления представителей Киева о том, что российские военные якобы атакуют ядерные объекты на Украине, — это ложь, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия делает всё от неё зависящее для обеспечения надлежащей безопасности ядерных объектов Украины. И конечно, мы возмущены действиями киевских властей, которые распространяют дезинформацию о том, как якобы российские военные действуют применительно к украинским АЭС», — сказала она во время брифинга.

9 марта Минобороны России заявило, что российские специалисты контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС, на данный момент он в норме.

По сообщению Министерства обороны России, ночью 4 марта киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.