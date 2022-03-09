Политтехнолог рассказал, какие задачи выполняют фейки в СМИ

Главными задачами заведомо ложных новостей в СМИ являются отвлечение внимания от повседневной рутины, эскалация напряжения и постоянное программирование восприятия. Об этом заявил гендиректор коммуникационного агентства Сергей Маркелов.

«Главная задача фейков, в отличие от обычной информации, — это постоянное программирование восприятия», — заявил он в стриме RT «Летучка».

Маркелов добавил, что программирование бывает двух типов. Первый из них — эмоциональное реагирование на сообщения в СМИ. Второй тип программирования — вовлечение, когда пользователь начинает постоянно следить за новостями.

«Фейки триггерят нас, повышают градус происходящего, в общем-то, это их и задача, разработчики пытаются этого достигнуть», — отметил специалист.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и за призывы к антироссийским санкциям.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что этот закон был необходим в связи с развязанной против страны информационной войной.