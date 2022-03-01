Минобороны России предупредило об ударе по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве

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Министерство обороны России предупредило, что нанесёт удары высокоточным оружием по объектам СБУ и 72-го главного центра информационно-психологических операций ВСУ в Киеве в целях пресечения информационных атак против России.
Минобороны России предупредило об ударе по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве
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По информации Минобороны, после начала специальной военной операции России на Украине многократно выросло количество информационных атак на российские госучреждения.

В сообщении говорится, что россиянам непрерывно поступают звонки с угрозами физического устранения, а также о минировании различных объектов.

По данным Минобороны, информационные атаки на Россию проводит 72-й главный центр информационно-психологических операций ВСУ совместно с подразделениями киберопераций СБУ, которые используют аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве.

«В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием», — заявили в министерстве. 

В оборонном ведомстве призвали покинуть свои дома всех живущих рядом с ретрансляционными узлами в Киеве, а также украинцев, привлекаемых националистами для осуществления провокаций против России.

Также в Минобороны России сообщили о полной блокировке выхода ВСУ к Азовскому морю.

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