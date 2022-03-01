В Минобороны России сообщили о полной блокировке выхода ВСУ к Азовскому морю

Короткая ссылка
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полной блокировке выхода подразделений ВСУ к Азовскому морю.
В Минобороны России сообщили о полной блокировке выхода ВСУ к Азовскому морю
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооружённых сил России, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря», — заявил Конашенков.

По его словам, «с сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован».

28 февраля представитель Минобороны России заявил, что российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной.

Также сообщалось, что российские Вооружённые силы уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры на Украине. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить