В Минобороны России сообщили о полной блокировке выхода ВСУ к Азовскому морю

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полной блокировке выхода подразделений ВСУ к Азовскому морю.

«Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооружённых сил России, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря», — заявил Конашенков.

По его словам, «с сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован».

28 февраля представитель Минобороны России заявил, что российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной.

Также сообщалось, что российские Вооружённые силы уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры на Украине.