В Минобороны России сообщили о полной блокировке выхода ВСУ к Азовскому морю
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«Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооружённых сил России, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря», — заявил Конашенков.
По его словам, «с сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован».
28 февраля представитель Минобороны России заявил, что российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной.
Также сообщалось, что российские Вооружённые силы уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры на Украине.