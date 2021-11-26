«Удалось договориться по ряду ключевых вопросов»: Путин, Пашинян и Алиев выпустили заявление по Нагорному Карабаху

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян выпустили совместное заявление по итогам прошедших в Сочи трёхсторонних переговоров, в ходе которых лидеры обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта. Владимир Путин сообщил, что сторонам удалось договориться по ряду ключевых вопросов, в том числе о создании механизмов демаркации и делимитации границ между двумя государствами. Он отметил, что Россия будет продолжать оказывать содействие в интересах нормализации отношений между странами.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян выпустили совместное заявление по итогам прошедших в Сочи трёхсторонних переговоров, в ходе которых лидеры обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Владимир Путин сообщил, что сторонам удалось договориться по ряду ключевых вопросов.

«Первый из них — это создание механизмов — до конца этого года мы договорились это сделать — механизмов демаркации и делимитации границ между двумя государствами», — отметил он.

Путин положительно оценил прошедшую встречу, отметив, что стороны отдали должное работе российских миротворцев и специалистов, которые занимаются разминированием и обеспечивают возвращение людей к постоянным местам проживания. Он добавил, что лидеры стран подписали заявление по итогам встречи.

Глава государства также отметил, что на переговорах удалось продвинуться по гуманитарным вопросам, в частности, стороны договорились о разблокировании транспортных коридоров.

В совместном заявлении говорится, что Москва, Баку и Ереван договорились двигаться к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией с последующей её демаркацией. Россия, в свою очередь, будет оказывать содействие по запросу сторон.

«РФ будет и далее оказывать всё необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе», — говорится в документе.

Ильхам Алиев высказал мнение, что принятые решения будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе. Он отметил, что в Азербайджане настроены на то, чтобы начать этап нормального взаимодействия с Арменией.

«У нас был очень позитивный разговор. Мы обсудили почти все вопросы повестки. Хочу отметить, что по многим вопросам были уточнены позиции и оказалось, что по некоторым вопросам нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи», — сказал в свою очередь Пашинян.

Напомним, встреча лидеров прошла по приглашению российской стороны.

В ходе переговоров Путин отметил, что за год после принятия мирного заявления было «сделано немало», однако не все вопросы урегулированы.

«Я знаю и об инцидентах на границе, о трагических инцидентах, когда с обеих сторон люди гибнут и получают ранения. Это всё вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны», — подчеркнул президент.

Вместе с тем президент отметил, что в регионе не происходит крупномасштабных боевых действий, также была проведена большая работа, связанная с возвращением беженцев: «53 тыс. вернулись к своим местам постоянного проживания».

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Он напомнил, что в регионе была создана мониторинговая группа, работает российский контингент, а также российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня. Кроме того, была создана трёхсторонняя комиссия на уровне вице-премьеров правительств Армении, Азербайджана и России.

Основной целью Путин назвал создание условий для возрождения региона, развитие экономики и обеспечение безопасности для населения.

Также по теме Прекращение огня и российские миротворцы: что известно о ситуации вокруг Нагорного Карабаха С 10 ноября в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня. Соответствующее заявление ранее подписали президент Азербайджана...

«Есть заинтересованность с обеих сторон в нормализации обстановки, в развитии ситуации в позитивном ключе», — сказал Путин на встрече.

В свою очередь, Никол Пашинян отметил, что Армения готова к процессу демаркации и делимитации границы с Азербайджаном.

«Тема открытия, деблокады всех транспортных и экономических коммуникаций тоже очень важна для нас, и мы искренне заинтересованы в том, чтобы решить эти вопросы», — подчеркнул он.

Ильхам Алиев в ходе переговоров также заявил, что в Баку неоднократно высказывались о готовности начать безотлагательный процесс делимитации границ.

«Мы также высоко оцениваем поддержку, в том числе консультативную, российской стороны в этом вопросе», — сказал он.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха обострился в сентябре 2020 года и быстро перерос в военные действия.

Обе стороны сообщали о человеческих жертвах и разрушении гражданских построек.

10 ноября вступило в силу соглашение Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Владимира Путина о прекращении огня в зоне конфликта в Карабахе.

Согласно документу, стороны прекращали боевые действия, останавливались на занятых позициях и обменивались пленными. Соглашение также предусматривало отправку российских миротворцев на линию соприкосновения.

Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными по принципу «всех на всех».

Также по теме «Главная задача — не допустить кровопролития»: Шойгу рассказал о целях российских миротворцев в Нагорном Карабахе Главная задача России в Нагорном Карабахе — не допустить кровопролития. Об этом в ходе визита в Армению заявил министр обороны РФ...

При этом, несмотря на соглашение, между сторонами неоднократно происходили столкновения. В частности, в ночь на 28 июля министерства обороны Армении и Азербайджана обвинили друг друга в агрессивных действиях. В результате перестрелки с применением миномётов погибли и пострадали несколько военнослужащих с обеих сторон. К утру Баку и Ереван договорились о прекращении огня — посреднические усилия к этому приложило командование миротворческих сил России.

В ноябре ситуация в районе конфликта вновь обострилась. Стороны регулярно сообщали о вооруженных инцидентах, в том числе с человеческими жертвами, а также о случаях обстрелов.

Обстановку удалось урегулировать после переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с главами оборонных ведомств Суреном Папикяном и Закиром Гасановым.

На встрече с Пашиняном в Ереване Шойгу отметил, что недопущение кровопролития является главной задачей России в Нагорном Карабахе.

Конфликт в районе Нагорного Карабаха, где проживают преимущественно армяне, начал обостряться в 1987 году, когда он был частью Азербайджанской ССР. В период с 1991 по 1994 год в регионе шли активные боевые действия.