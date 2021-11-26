Путин отметил заинтересованность Баку и Еревана в нормализации обстановки на границе

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Президент России Владимир Путин в ходе трёхсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о заинтересованности Баку и Еревана в нормализации обстановки на границе.
Путин отметил заинтересованность Баку и Еревана в нормализации обстановки на границе
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Об этом сообщило РИА Новости.

«Есть заинтересованность с обеих сторон в нормализации обстановки, в развитии ситуации в позитивном ключе», — сказал Путин на встрече.

Также российский президент отметил, что у России, Азербайджана и Армении очень глубокие исторические связи и «не хотелось бы, чтобы они разрушались».

«Наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать», — сказал он.

Пашинян на трёхсторонней встрече заявил, что Армения готова к процессу демаркации и делимитации границы с Азербайджаном.

«Тема открытия, деблокады всех транспортных и экономических коммуникаций тоже очень важна для нас, и мы искренне заинтересованы в том, чтобы решить эти вопросы», — сказал он.

Алиев в ходе переговоров отметил, что Баку высоко ценит поддержку России в вопросе определения границы между Азербайджаном и Арменией.

«Тема определения границ между Азербайджаном и Арменией. Мы также высоко оцениваем поддержку, в том числе консультативную, российской стороны в этом вопросе», — сказал он.

По словам Алиева, в Баку неоднократно публично высказывались о том, что готовы начать безотлагательный процесс делимитации границ.

Ранее трёхсторонние переговоры президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна начались в Сочи.

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