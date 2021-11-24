Украинское «Полесье»: зачем Киев начал спецоперацию на границе с Белоруссией

Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами. Замглавы погранслужбы Украины Владимир Никифоренко добавил, что угроза распространения кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину сохраняется. Вместе с тем польские пограничники сообщили, что некоторые мигранты продолжают попытки силового штурма польско-белорусской границы. В свою очередь, в Следственном комитете Белоруссии сообщили о начале проверки по факту применения польскими силовиками спецсредств к мигрантам.

Украина начала спецоперацию «Полесье» на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе страны.

«Она координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами», — отмечается в сообщении.

В ведомстве заявили, что операция начата в «с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности».

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Замглавы погранслужбы Украины Владимир Никифоренко добавил, что угроза распространения кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину сохраняется.

«Для дальнейшего реагирования на возможное осложнение ситуации совместно с взаимодействующими государственными структурами согласовано проведение совместной специальной пограничной операции и проработан соответствующий план. И вчера вечером она официально началась», — отметил он.

Вместе с тем польские пограничники сообщили, что некоторые мигранты продолжают попытки силового штурма польско-белорусской границы.

«На участках, охраняемых отрядами в Дубичах Церкевных и Мельнике, группы агрессивных иностранцев форсировали границу», — цитирует РИА Новости сообщение службы.

В частности, там заявили, что в одном случае «группа из более ста агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни».

Накануне замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич также заявил, что часть мигрантов пытается перебраться в республику через пограничную реку Буг на понтонах, чтобы попасть в Любельское воеводство.

В свою очередь, в Следственном комитете Белоруссии сообщили о начале проверки по факту применения польскими силовиками специальных средств к мигрантам на границе государств.

«Следствием установлено, что ночью 23 ноября на одном из участков пограничной заставы «Токари» Каменецкого района группа иностранных мигрантов находилась возле польского заграждения. При этом люди просили убежища в Польше, никакой агрессии не проявляли», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Там отметили, что сотрудники польских правоохранительных органов применили «в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты», попавшие на территорию Белоруссии.

Reuters

© Kacper Pempel

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что в Евросоюзе игнорируют жестокое обращение Польши и Литвы с мигрантами.

«Если что-то и вызывает отторжение и осуждение сегодня, так это двуличная и бесчеловечная линия Европейского союза», — приводит его заявление ТАСС.

По словам Полянского, ЕС вопреки декларируемым ценностям «пытается не замечать жестокое обращение с мигрантами польских и литовских пограничников».

Напомним, в начале ноября Польша, Литва и Белоруссия сообщили об обострении ситуации на границе в связи с потоком нелегальных мигрантов, прибывших с белорусской территории. Варшава и Вильнюс направили к границе военнослужащих для сдерживания беженцев.

Также по теме «Наладить контакты ЕС и Минска»: Путин и Меркель обсудили ситуацию с мигрантами на границе Польши Президент России Владимир Путин и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг беженцев на границах Белоруссии с Польшей....

Во вторник, 16 ноября, некоторые мигранты начали ломать ограждение и бросать камни в сторону пограничников. Польские силовики в ответ применили водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Страны ЕС считают, что Минск намеренно спровоцировал миграционный кризис. Главы парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали незамедлительно применить новый пакет санкций против Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в ситуации виноваты сами западные страны, действия которых вынудили жителей ряда государств стать беженцами.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова содействовать в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, если от неё «что-то будет зависеть».

Путин также подчёркивал, что российская сторона не причастна к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

«На нас пытаются по любому поводу и без всякого повода какую-то ответственность возложить. Не наши авиационные компании возят этих людей. Вообще ни одна наша компания не возит», — отметил он.

Как отметил Путин, действуют группы по переправке этих людей в европейские страны, и ключевое звено находится в странах ЕС.

«Мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Это просто желание перевести проблемы с больной головы на здоровую», — заметил российский лидер.

Вместе с тем в Госпогранкомитете Белоруссии заявляли, что республика открыта для диалога по решению проблем беженцев.

«Белорусская пограничная служба прилагает максимум усилий для разрешения сложившейся ситуации с беженцами, направляющимися в страны Евросоюза», — говорится в сообщении.