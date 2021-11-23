Польша фиксирует попытки мигрантов перебраться через пограничную реку на понтонах

Короткая ссылка
Замминистра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич заявил, что часть мигрантов пытается перебраться в республику через пограничную реку Буг на понтонах, чтобы попасть в Любельское воеводство. Об этом он сказал в эфире Radio Zet.
Польша фиксирует попытки мигрантов перебраться через пограничную реку на понтонах
  • AP

«Мы видим очень опасные случаи, мигранты собираются на берегах Буга. Зафиксированы попытки пересечения границы на понтонах», — сказал он.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что польские силовики использовали взрывпакеты и слезоточивый газ против мигрантов на белорусско-польской границе.

Президент России Владимир Путин во время разговора с премьером Италии Марио Драги обратил внимание собеседника на нарушение Польшей на фоне миграционного кризиса обязательств по защите прав беженцев.

Как отмечал глава белорусского Следственного комитета Дмитрий Гора, Белоруссия запросит правовую помощь у Польши по делу о применении польскими силовиками спецсредств против беженцев на границе страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить