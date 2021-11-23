Польша фиксирует попытки мигрантов перебраться через пограничную реку на понтонах

Замминистра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич заявил, что часть мигрантов пытается перебраться в республику через пограничную реку Буг на понтонах, чтобы попасть в Любельское воеводство. Об этом он сказал в эфире Radio Zet.

«Мы видим очень опасные случаи, мигранты собираются на берегах Буга. Зафиксированы попытки пересечения границы на понтонах», — сказал он.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что польские силовики использовали взрывпакеты и слезоточивый газ против мигрантов на белорусско-польской границе.

Президент России Владимир Путин во время разговора с премьером Италии Марио Драги обратил внимание собеседника на нарушение Польшей на фоне миграционного кризиса обязательств по защите прав беженцев.

Как отмечал глава белорусского Следственного комитета Дмитрий Гора, Белоруссия запросит правовую помощь у Польши по делу о применении польскими силовиками спецсредств против беженцев на границе страны.