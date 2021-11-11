«Наладить контакты ЕС и Минска»: Путин и Меркель обсудили ситуацию с мигрантами на границе Польши

Президент России Владимир Путин и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг беженцев на границах Белоруссии с Польшей. Российский лидер предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран — членов Евросоюза с Минском. При этом в Евросовете призвали усилить санкционное давление на Белоруссию в связи с ситуацией на границе.

Президент России Владимир Путин и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг беженцев на границе Белоруссии со странами ЕС. Как сообщили в Кремле, лидеры подробно рассмотрели ситуацию и выразили обеспокоенность гуманитарными последствиями миграционного кризиса.

«Президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран — членов Евросоюза с Минском», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Меркель сообщила, что попросила российского лидера также повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко по вопросу миграционного кризиса.

Также по теме Звуки стрельбы и закрытие пункта пропуска: как развивается ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе Польша, Литва и Белоруссия сообщили об обострении ситуации на польско-белорусской границе в связи с потоком нелегальных мигрантов,...

«Я сегодня говорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным и просила его повлиять на президента Лукашенко, потому что в данном случае людей используют, они становятся жертвами бесчеловечной политики», — приводит её слова РИА Новости.

Меркель также подчеркнула, что решение проблемы с мигрантами должно быть гуманным.

Напомним, 8 ноября Польша, Литва и Белоруссия сообщили об обострении ситуации на границе в связи с потоком нелегальных мигрантов, прибывших с белорусской территории.

Варшава и Вильнюс направили к границе военнослужащих для сдерживания беженцев, предпринимающих попытки прорваться на польскую территорию. На фоне осложнения обстановки Польша закрыла пункт пропуска «Кузница» на границе с Белоруссией.

В Пограничной службе страны сообщили, что за минувшие сутки зафиксировали 599 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии.

«Задержаны девять человек (пять граждан Ливана, три гражданина Ирака, один гражданин Сирии)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, непосредственно на польской территории были задержаны 48 человек, в отношении которых были вынесены постановления о выдворении из Польши.

Польское радио также сообщило, что на территорию страны смогли проникнуть две большие группы нелегальных мигрантов. Уточняется, что группы, состоявшие по меньшей мере из несколько десятков человек, прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи. Часть проникших на территорию Польши нелегалов «удалось вернуть на линию границы».

«Это исключительная ситуация, первая за 30 лет, когда мы можем сказать, что безопасность и целостность наших границ так жёстко атакуется», — заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

Он также сообщил, что страна рассматривает возможность отправлять нелегальных мигрантов на родину по процедуре реадмиссии.

Вместе с тем министр обороны республики Мариуш Блащак заявил, что Польша увеличила количество солдат на границе с Белоруссией до 15 тыс.

Кроме того, в среду сейм Литвы утвердил введение в приграничных с Белоруссией районах режима чрезвычайного положения.

Пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер также сообщил, что власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией в связи с миграционным кризисом. При этом премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закроет контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией, если мигранты будут предпринимать попытки штурма.

В свою очередь, пограничный комитет Белоруссии заявил, что фиксирует эскалацию напряжённости на границе с Польшей, где находятся беженцы.

AFP

© Leonid Shcheglov / BELTA

Там заявили, что кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, «польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов».

Глава белорусского МИД Владимир Макей также назвал нарушением норм увеличение Польшей количества солдат на границе с Белоруссией до 15 тыс.

«Сегодня, выведя... уже 15 тыс. военнослужащих против плачущих женщин и детей и не пуская их в Европу, куда они так стремятся попасть, — для меня это невозможно представить», — заявил Макей.

Между тем глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз должен усилить санкционное давление на Белоруссию в связи с ситуацией на польско-белорусской границе. Представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят расширение санкций против Белоруссии 15 ноября.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым использование миграционной проблемы в качестве предлога для санкций в отношении Белоруссии. Она напомнила, что в Москве считают нелегитимными и неприемлемыми любые односторонние санкции Запада в отношении суверенных государств.