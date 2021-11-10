В Польше рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией

Власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией в связи с миграционным кризисом. Об этом в интервью порталу «Виртуальная Польша» заявил пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер.

«Такой сценарий учитывается», — заявил Мюллер в ответ на вопрос о возможности закрытия границ с Белоруссией.

По его словам, польская сторона направила Белоруссии информацию о том, что такая угроза существует, «если белорусские власти не прекратят свою деятельность».

Ранее сообщалось, что на территорию Польши смогли проникнуть две большие группы нелегальных мигрантов из Белоруссии.

Позднее глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил, что все недавно проникшие в Польшу мигранты задержаны.