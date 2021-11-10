В Польшу из Белоруссии проникли две большие группы беженцев
- AP
- © Leonid Shcheglov/BelTA
«Две крупные группы мигрантов проникли в Польшу с территории Белоруссии», — передаёт РИА Новости говорится в сообщении.
Отмечается, что в группах насчитывалось по меньшей мере несколько десятков человек, которые прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи.
Часть проникших на территорию Польши нелегалов «удалось вернуть на линию границы», ведутся поиски остальных.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская сторона готовится к «долгим месяцам» миграционного кризиса на границе с Белоруссией.