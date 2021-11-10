В Польшу из Белоруссии проникли две большие группы беженцев

На территорию Польши смогли проникнуть две большие группы нелегальных мигрантов из Белоруссии. Об этом сообщает Польское радио Белосток.

«Две крупные группы мигрантов проникли в Польшу с территории Белоруссии», — передаёт РИА Новости говорится в сообщении.

Отмечается, что в группах насчитывалось по меньшей мере несколько десятков человек, которые прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи.

Часть проникших на территорию Польши нелегалов «удалось вернуть на линию границы», ведутся поиски остальных.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская сторона готовится к «долгим месяцам» миграционного кризиса на границе с Белоруссией.