В Польше заявили о подготовке к «долгим месяцам» миграционного кризиса
- Reuters
- © Leonid Scheglov/BelTA
Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов польского парламента.
«Мы готовимся к долгим месяцам, долгим кварталам, а может быть, к долгим годам борьбы с этой провокацией (президента Белоруссии Александра. — RT) Лукашенко», — цитирует его РИА Новости.
Также Моравецкий сообщил, что ему показали контейнерный городок, в котором с наступлением холодов будут жить несущие на границе службу польские военные.
Ранее польский премьер заявил, что страна предложит усилить санкции в отношении Белоруссии в ходе ближайшего заседания Европейского совета.