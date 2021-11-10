В Польше заявили о подготовке к «долгим месяцам» миграционного кризиса

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская сторона готовится к «долгим месяцам» миграционного кризиса на границе с Белоруссией.
В Польше заявили о подготовке к «долгим месяцам» миграционного кризиса
  • Reuters
  • © Leonid Scheglov/BelTA

Об этом он сказал, отвечая на вопросы депутатов польского парламента. 

«Мы готовимся к долгим месяцам, долгим кварталам, а может быть, к долгим годам борьбы с этой провокацией (президента Белоруссии Александра. — RT) Лукашенко», — цитирует его РИА Новости.

Также Моравецкий сообщил, что ему показали контейнерный городок, в котором с наступлением холодов будут жить несущие на границе службу польские военные.

Ранее польский премьер заявил, что страна предложит усилить санкции в отношении Белоруссии в ходе ближайшего заседания Европейского совета.

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