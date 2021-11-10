Глава МИД Белоруссии опроверг заявления о «причастности» России к миграционному кризису

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей опроверг заявления западных политиков о якобы причастности России к миграционному кризису на границах.
Глава МИД Белоруссии опроверг заявления о «причастности» России к миграционному кризису
  • © Leonid Shcheglov/BelTA
  • AP

«Я знаю, что никто никогда не получал из Москвы никаких указаний об организации нелегальной миграции. Это результат действий самого ЕС», — приводит РИА Новости его слова.

Макей отметил, что таким образом политики Запада пытаются «оправдать свою конфронтационную политику по отношению к России».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает Россию причастной к миграционному кризису.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве считают абсолютно безответственными и неприемлемыми слова польского премьера об ответственности российской стороны за ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.

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