Песков отреагировал на слова премьера Польши о причастности России к миграционному кризису
- Reuters
«Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несёт ответственность за эту ситуацию», — сказал Песков.
Как передаёт РИА Новости, ранее Моравецкий заявил, что считает Россию причастной к миграционному кризису.
Также премьер Польши на внеочередном заседании сейма заявлял, что безопасность на польской границе подверглась «жёсткой атаке» впервые за 30 лет.
Он считает, что ситуация с беженцами является «атакой, которая носит характер войны нового типа», в которой мигранты используются в качестве «живого щита».
Минобороны Белоруссии сообщило, что военного атташе при посольстве Польши в Минске вызвали в белорусское оборонное ведомство в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.
Белорусский президент Александр Лукашенко подчёркивал, что Белоруссия никогда не собиралась и не собирается нападать на Польшу.