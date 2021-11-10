Песков отреагировал на слова премьера Польши о причастности России к миграционному кризису

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают абсолютно безответственными и неприемлемыми слова польского премьера об ответственности российской стороны за ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.

«Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несёт ответственность за эту ситуацию», — сказал Песков.

Как передаёт РИА Новости, ранее Моравецкий заявил, что считает Россию причастной к миграционному кризису.

Также премьер Польши на внеочередном заседании сейма заявлял, что безопасность на польской границе подверглась «жёсткой атаке» впервые за 30 лет.

Он считает, что ситуация с беженцами является «атакой, которая носит характер войны нового типа», в которой мигранты используются в качестве «живого щита».

Минобороны Белоруссии сообщило, что военного атташе при посольстве Польши в Минске вызвали в белорусское оборонное ведомство в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.

Белорусский президент Александр Лукашенко подчёркивал, что Белоруссия никогда не собиралась и не собирается нападать на Польшу.