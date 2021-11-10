В Белоруссии заявили о провокациях со стороны Польши на месте скопления беженцев

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Пограничный комитет Белоруссии фиксирует эскалацию напряжённости на границе с Польшей, где находятся беженцы, а также наблюдает провокации с польской стороны.
В Белоруссии заявили о провокациях со стороны Польши на месте скопления беженцев
  • © Leonid Shcheglov/BelTA
  • AP

«В настоящее время отмечается эскалация напряжённости на белорусско-польской границе», — сообщили белорусские пограничники РИА Новости.

Как уточняется, кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, «польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов».

Ранее белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей курдских беженцев с травмами и следами применения физического насилия.

По данным польских пограничников, за минувшие сутки зафиксировано 599 попыток нелегального перехода границы.

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