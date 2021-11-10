В Белоруссии заявили о провокациях со стороны Польши на месте скопления беженцев
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«В настоящее время отмечается эскалация напряжённости на белорусско-польской границе», — сообщили белорусские пограничники РИА Новости.
Как уточняется, кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, «польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов».
Ранее белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей курдских беженцев с травмами и следами применения физического насилия.
По данным польских пограничников, за минувшие сутки зафиксировано 599 попыток нелегального перехода границы.