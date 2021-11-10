В Польше за сутки зафиксировали 599 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии

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Польские пограничники за минувшие сутки зафиксировали 599 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. Об этом сообщили в Пограничной службе страны.
В Польше за сутки зафиксировали 599 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии
  • AP

«Вчера было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы, задержаны девять человек (пять граждан Ливана, три гражданина Ирака, один гражданин Сирии)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, непосредственно на польской территории были задержаны 48 человек, в отношении которых были вынесены постановления о выдворении из Польши.

Ранее сообщалось, что на территорию Польши смогли проникнуть две большие группы нелегальных мигрантов из Белоруссии.

Позднее глава польского Минобороны заявил, что все недавно проникшие в Польшу мигранты задержаны.

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