В Польше за сутки зафиксировали 599 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии

Польские пограничники за минувшие сутки зафиксировали 599 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии. Об этом сообщили в Пограничной службе страны.

«Вчера было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы, задержаны девять человек (пять граждан Ливана, три гражданина Ирака, один гражданин Сирии)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, непосредственно на польской территории были задержаны 48 человек, в отношении которых были вынесены постановления о выдворении из Польши.

Ранее сообщалось, что на территорию Польши смогли проникнуть две большие группы нелегальных мигрантов из Белоруссии.

Позднее глава польского Минобороны заявил, что все недавно проникшие в Польшу мигранты задержаны.