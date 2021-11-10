Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей избитых курдских беженцев

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей курдских беженцев с травмами и следами применения физического насилия, заявил Пограничный комитет Белоруссии.

«Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия», — говорится в сообщении.

По словам самих беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца.

«Судя по многочисленным травмам... польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью», — заявили в комитете.

Пострадавшим оказана необходимая помощь.

Как ранее сообщило Польское радио, на территорию Польши смогли проникнуть две группы мигрантов из Белоруссии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что миграционный кризис может продлиться месяцы и даже годы.