Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей избитых курдских беженцев
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«Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия», — говорится в сообщении.
По словам самих беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца.
«Судя по многочисленным травмам... польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью», — заявили в комитете.
Пострадавшим оказана необходимая помощь.
Как ранее сообщило Польское радио, на территорию Польши смогли проникнуть две группы мигрантов из Белоруссии.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение, что миграционный кризис может продлиться месяцы и даже годы.