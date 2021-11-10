В Международном институте гуманитарно-политических исследований дали прогноз по ситуации на белорусско-польской границе
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«Ситуация рассосётся в зависимости от того, будет ли удаваться отдельным группам курдских граждан пересечь польскую границу. Если будет, то процесс продолжится. А если нет, в течение двух-трёх недель ничего не будет получаться, то курдам придётся поворачивать назад», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, в ближайшие недели всё станет ясно.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «попыткой удушения Белоруссии» возможное решение Польши закрыть белорусско-польскую границу из-за ситуации с мигрантами.
В правительстве Польши заявляли, что рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией в связи с миграционным кризисом.