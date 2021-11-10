В Кремле назвали «попыткой удушения Белоруссии» возможность закрытия границы с Польшей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «попыткой удушения Белоруссии» возможное решение Польши закрыть белорусско-польскую границу из-за ситуации с мигрантами.

«Подобные решения, разумеется, будут только усложнять ситуацию. Это не что иное, как дальнейшие попытки фактически удушения Белоруссии», — заявил он.

Ранее сообщалось, что власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией в связи с миграционным кризисом.

По данным польских пограничников, за минувшие сутки зафиксировано 599 попыток нелегального перехода границы.

Также стало известно, что Вооружённые силы Белоруссии нарастили состав дежурных сил ПВО вдоль границы на западном и северо-западном направлениях.