В Киеве рассказали о действиях в случае напряжения на границе с Белоруссией

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Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что все украинские ведомства будут действовать адекватно в случае напряжения на украинско-белорусской границе.
В Киеве рассказали о действиях в случае напряжения на границе с Белоруссией
  • © Leonid Shcheglov/BelTA
  • AP

«Этот вопрос был номер один, это был ключевой вопрос на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны. Все соответствующие ведомства получили соответствующие указания, которые в ближайшее время будут оформлены в нормативно-правовые документы, и всем будет указано их выполнять», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что Украина в случае напряжения на границе с Белоруссией будет действовать адекватно в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что государственная пограничная служба Украины на данный момент не фиксирует нелегальных попыток мигрантов попасть из Белоруссии на украинскую территорию. 

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