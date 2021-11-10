На Украине сообщили об отсутствии случаев перехода мигрантов из Белоруссии через границу

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Государственная пограничная служба Украины на данный момент не фиксирует нелегальных попыток мигрантов попасть из Белоруссии на украинскую территорию. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
На Украине сообщили об отсутствии случаев перехода мигрантов из Белоруссии через границу
  • Reuters

«Мы не фиксируем попыток групп нелегальных мигрантов попасть из Белоруссии в Украину по состоянию на этот момент», — цитирует Интерфакс-Украина Демченко.

По его словам, украинская Госпогранслужба учитывает ситуацию на границе Польши, Литвы, Латвии с Белоруссией.

Демченко не исключил, что «эти потоки могут быть перенаправлены в сторону Украины».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мигранты из Афганистана направляются в страны Евросоюза в том числе через Украину, но Запад об этом молчит.

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