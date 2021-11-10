На Украине сообщили об отсутствии случаев перехода мигрантов из Белоруссии через границу
- Reuters
«Мы не фиксируем попыток групп нелегальных мигрантов попасть из Белоруссии в Украину по состоянию на этот момент», — цитирует Интерфакс-Украина Демченко.
По его словам, украинская Госпогранслужба учитывает ситуацию на границе Польши, Литвы, Латвии с Белоруссией.
Демченко не исключил, что «эти потоки могут быть перенаправлены в сторону Украины».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мигранты из Афганистана направляются в страны Евросоюза в том числе через Украину, но Запад об этом молчит.