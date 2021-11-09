Лукашенко заявил, что мигранты из Афганистана идут в ЕС в том числе через Украину

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мигранты из Афганистана направляются в страны Евросоюза в том числе через Украину, но Запад об этом молчит.
Лукашенко заявил, что мигранты из Афганистана идут в ЕС в том числе через Украину
  • AP

Об этом он сказал в интервью главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко. Видео интервью опубликовало БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, страны Запада «расшатали Ближний и Средний Восток», а также «позвали» жителей государств региона к себе.

Он отметил, что сейчас «начался приток» беженцев из Афганистана.

«Вот пошли эти афганцы: через центральноазиатские республики, через Россию, через Беларусь и туда дальше. И не только этим маршрутом. Они идут и через Украину, но Украина у них (у Запада. — RT) «своя», они пока помалкивают. Беларусь — «чужая», надо молотить», — отметил белорусский президент.

Также Лукашенко заявил, что в Евросоюзе существует «мафиозная структура», которая обеспечивает транзит беженцев с Ближнего Востока через Белоруссию.

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