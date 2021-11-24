Польские пограничники заявили о попытках мигрантов штурмовать границу с Белоруссией
- AP
«На участках, охраняемых отрядами в Дубичах Церкевных и Мельнике, группы агрессивных иностранцев форсировали границу», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что в одном случае «группа из более ста агрессивных иностранцев силой форсировала границу, в польских силовиков бросали камни».
Ранее замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что часть мигрантов пытается перебраться в республику через пограничную реку Буг на понтонах, чтобы попасть в Любельское воеводство.