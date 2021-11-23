В Минске заявили, что открыты для диалога по решению проблем беженцев

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Госпогранкомитет Белоруссии открыт для диалога по решению проблем беженцев. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Минске заявили, что открыты для диалога по решению проблем беженцев
  • AP

Отмечается, что в Минске прошла встреча председателя Госпогранкомитета Белоруссии Анатолия Лаппо с региональным директором Международной организации по миграции по странам Юго-Восточной и Восточной Европы, а также Центральной Азии Ренатой Хельд и заместителем директора бюро Европы управления верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединённых Наций Анжелой Ли Роси.

В Госпогранкомитете заявили, что «стороны рассмотрели текущую ситуацию, связанную с нерегулярными мигрантами, которые находятся на границе Беларуси и Польши» и обсудили «взаимодействие всех вовлечённых организаций для оказания помощи данной категории лиц».

«Лаппо отметил, что Госпогранкомитет открыт для диалога со всеми заинтересованными сторонами. Белорусская пограничная служба прилагает максимум усилий для разрешения сложившейся ситуации с беженцами, направляющимися в страны Евросоюза», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что «по итогам встречи стороны достигли договорённостей по дальнейшему сотрудничеству в этом направлении».

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что, согласно имеющейся информации, с недавнего времени в Белоруссию с использованием возможностей безвизового режима идёт хорошо организованный наплыв мигрантов.

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