Патрушев: в Белоруссию идёт хорошо организованный наплыв мигрантов

Cекретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что, согласно имеющейся информации, с недавнего времени в Белоруссию с использованием возможностей безвизового режима идёт хорошо организованный наплыв мигрантов.

«По имеющейся у нас информации, с недавнего времени в Белоруссию с использованием возможностей безвизового режима идёт хорошо организованный наплыв мигрантов, прежде всего из Ирака и Сирии, а также из Афганистана, Ливии и некоторых других стран», — заявил он.

По его словам, «при этом на белорусскую землю они летят не бортами «Белавиа», а преимущественно чартерными рейсами».

Он заявил, что «их конечная точка назначения — Европа, куда они направляются чаще всего к ранее эмигрировавшим знакомым и родственникам».

Ранее начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун заявил, что мигранты на белорусско-польской границе не обращались к белорусским властям с запросом на получение убежища.