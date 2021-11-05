Круговорот министров: о чём говорят перестановки в украинском правительстве

На этой неделе в правительстве Украины произошли серьёзные кадровые перестановки. Министром обороны назначен Алексей Резников, возглавлявший ведомство по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий». Его место займёт депутат Рады от «Слуги народа» Ирина Верещук. Также сменилось руководство в Минэкономики, Министерстве оборонной промышленности и экологическом ведомстве. По словам аналитиков, перестановки коснулись ключевых для страны министерств, что свидетельствует о кризисной ситуации в государстве.

На этой неделе в правительстве Украины произошли очередные кадровые перестановки. Только в четверг, 4 ноября, Верховная рада одобрила назначение четырёх новых министров.

Наиболее значимым кадровым решением, по мнению экспертов, стала смена главы Минобороны. На эту должность вместо Андрея Тарана по предложению президента Владимира Зеленского был назначен Алексей Резников.

Последние полтора года он занимал пост вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кроме того, он был заместителем главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. С июня 2021-го Резников возглавлял украинскую делегацию в отсутствие Леонида Кравчука, который проходит реабилитацию после операции на сердце.

Как сказал Резников, после назначения на новую должность он, вероятно, прекратит свою работу в ТКГ. Имя его возможного преемника пока неизвестно.

Алексей Резников

РИА Новости

© Стрингер

Политик заявил, что в числе его приоритетов на новой должности будет наведение порядка в закупках и денежном обеспечении, решение проблемы коррупции в министерстве. Кроме того, он намерен «завершить подписание и наполнение контракта с Великобританией на огромные суммы денег, наполнить рамочное соглашение о сотрудничестве с Соединёнными Штатами, подписанное во время визита президента Зеленского в США».

Стоит отметить, что у Алексея Резникова юридическое образование и он не является ни действующим, ни бывшим кадровым военным, что отличает его от предшественников на посту министра обороны.

Глава фракции президентской партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия пояснил, что Андрей Таран покинул свой пост по состоянию здоровья, а также в связи с необходимостью проводить быстрые реформы. Однако, как подчеркнул источник RT в Офисе президента, отставка Тарана объясняется его неудовлетворительной работой по реформированию вооружённых сил.

«На Украине кадровый голод и достойных экспертов нет. Поэтому на месте Тарана и оказался юрист Резников, который сталкивался с армией только в советские времена, когда проходил срочную службу. На него большие надежды: мол, он наведёт порядок в министерстве и прикроет коррупционные схемы. Но интересно, как он найдёт общий язык с военными специалистами, особенно иностранными», — говорит политик.

О том, что Резников может столкнуться с трудностями при выстраивании взаимопонимания с военными, заявил и источник RT в ВСУ.

«Военные с удивлением восприняли новость о том, что руководить ими будет юрист. Так что поддержки и мгновенного доверия новый министр не получит. Ведь на вопросы военных просто не сможет ответить. Потому что просто не понимает, что происходит. Всё это похоже на профанацию», — сказал собеседник RT.

Кадровый голод

Министром по вопросам реинтеграции Донбасса вместо Резникова стала депутат Рады от партии «Слуга народа», член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Ирина Верещук. По её словам, на новом посту она сконцентрируется на гуманитарных вопросах.

«Мой фокус будет на гуманитарной политике. Бюрократия должна быть максимально упрощена — все эти справки и документы. Всё, что можно цифровизировать, должно быть цифровизировано», — заявила она в интервью порталу Vesti.ua.

На вопросы журналистов о будущих назначениях в ТКГ она отвечать отказалась, пояснив, что это прерогатива президента.

Потерял свою должность и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. Как отмечают украинские СМИ, власти были недовольны тем, как он осуществлял реформирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и концерна «Укроборонпром».

Олег Уруский

© kmu.gov.ua

Новым главой ведомства стал Павел Рябикин. В отличие от Уруского, который до прихода в правительство много лет проработал в космической и оборонной сферах, Рябикин не имеет никакого отношения к ОПК. Ранее он занимал такие разноплановые должности, как глава Государственной таможни, гендиректор аэропорта Борисполь и посол Украины в Дании в 2009—2010 гг. Кроме того, он был первым номером партии УДАР на недавних местных выборах в Киевский городской совет.

Сменилось и руководство Министерства экономики. Вместо Алексея Любченко, который проработал на этом посту меньше полугода, должность заняла заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко. Стоит отметить, что предшественник Любченко Игорь Петрашко также недолго пробыл министром экономики — чуть более года.

Вместе с должностью министра Свириденко получила также пост вице-премьера. В президентской администрации она раньше курировала экономические вопросы. А в 2019—2020 гг. она занимала пост замглавы Минэкономразвития, которое в мае 2021 года было переименовано в Министерство экономики Украины.

Ещё одним ведомством, в котором сменилось начальство, стало Министерство окружающей среды и природных ресурсов. Его глава Роман Абрамовский был отправлен в отставку, а временно исполняющим обязанности министра стал его заместитель по вопросам цифрового развития Руслан Стрелец.

Ранее Стрелец работал директором департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА и отвечал за управление отходами в упразднённом Министерстве энергетики и защиты окружающей среды (в 2020 году оно было разделено на Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов).

«Станет ещё более агрессивным»

Опрошенные RT эксперты отмечают, что одновременную смену сразу пяти министров вряд ли можно объяснить комплексной стратегией Зеленского и эти кадровые перестановки, скорее, говорят о хаотичности в управлении страной.

«Сложно говорить о какой-то стратегии украинской власти, поскольку она не отличается самостоятельностью. Она по большей части действует эмоционально или ситуативно либо по указаниям извне», — заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Gettyimages.ru

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При этом аналитики обращают внимание на то, что своих постов лишились главы ключевых министерств — обороны, экономики, промышленности и реинтеграции. Это, с точки зрения политологов, свидетельствует о серьёзном кризисе в стране, и новые министры вряд ли смогут кардинально повлиять на ситуацию.

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«На Украине сейчас происходит сознательная деиндустриализация и депопуляция. Новые министры продолжат реализовывать эту программу. Деградация экономики будет продолжаться. Для населения в первую очередь это будет означать падение доходов», — сказал в беседе с RT украинский политолог Александр Дудчак.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Оленченко. Он также обращает внимание на то, что в украинских властных структурах усиливают свои позиции радикалы.

Эксперт напомнил, что утверждение нового министра обороны последовало за назначением 2 ноября на пост советника главкома ВСУ бывшего лидера праворадикальной экстремистской группировки «Правый сектор»* Дмитрия Яроша, который в РФ подозревается в совершении военных преступлений.

«Если говорить об интересах населения, то вряд ли что-то изменится в лучшую сторону от этих перестановок. Можно ожидать лишь, что украинское правительство станет ещё более агрессивным на российском направлении. Об этом говорит и приход в ВСУ таких радикалов, как Ярош. Происходит усиление влияния «ястребов», которые придерживаются националистических или даже шовинистических взглядов», — сказал аналитик.

В свою очередь, Александр Дудчак не исключил, что украинское руководство готовит очередную провокацию в Донбассе.

«Судя по всему, они действительно готовятся к началу нового этапа боевых действий в Донбассе. И то, что они Яроша привлекли к этому процессу, это неприятный симптом. Это люди, которые согласны идти на преступление. Похоже, что они получили указания от США действовать более активно. Их предупреждали, что начало активных боевых действий может закончиться потерей государственности для Украины. Но это, похоже, их не пугает», — заключил аналитик.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).