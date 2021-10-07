«Патологическая русофобия мешает трезво смотреть на мир»: в Крыму ответили на слова экс-главы Литвы о «развале России»

Бывшему председателю Верховного совета Литвы Витаутасу Ландсбергису следует перестать гадать о будущем России и подумать о состоянии своей страны, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, «европейский путь» лишил Литву (как и Украину) всех достижений советского периода. Накануне литовский политик предрёк развал российского государства, после которого Крым вновь станет украинским. В Совфеде отметили, что на Западе и в Прибалтике мечтают о распаде Российской Федерации, между тем страна только усиливается. При этом в Госдуме напомнили, что жители полуострова сами приняли решение о возвращении в состав России.

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса «перестать фантазировать» на тему будущего Российской Федерации и задуматься о собственной стране. Ранее литовский политик предрёк России распад, в результате которого Крымский полуостров вернётся в состав Украины.

«Очередное высказывание из серии «дурень думкой богатеет». Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир. Если бы он смог это сделать, то заметил бы, что разваливается как раз Украина. Этот процесс начался в 2014 году и будет продолжаться до тех пор, пока действующие украинские власти делают все, чтобы усугубить внутренний раскол и посеять ненависть», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Комментируя слова Ландсбергиса о так называемом европейском пути, глава Крыма отметил, что этот путь привёл постсоветские республики, в том числе Украину, к потере всех достижений советского периода, всего экономического и промышленного потенциала, к оттоку и сокращению населения, а также к реабилитации нацистских преступников.

«Вот он — логический итог «европейского пути». Поэтому, вместо того чтобы гадать о будущем России, лучше литовскому фантазёру подумать о состоянии своей страны», — заметил глава Крыма.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил правоту Ландсбергиса в том, что Украина не вернёт Крым в свой состав, забрав у России. При этом он указал, что на Западе и в Прибалтике очень часто мечтательно говорят о развале РФ.

«Мы же понимаем, что не дождутся они развала России. Россия будет только усиливаться. В сильной России заинтересовано подавляющее большинство стран, кроме ЕС. Почему хотят сильную Россию? Потому что Россия ведёт себя порядочно. Она защищает страны, которые попали в сложную ситуацию, чаще всего из-за политики ЕС и американцев. Россия — защитник, поэтому Россия не развалится и подавляющее большинство не желают её развала. А те, кто говорят об этом, — просто ничего другого придумать не могут», — подчеркнул собеседник RT.

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5 октября председатель Верховного совета Литовской Республики в 1990—1992 годах в интервью украинскому изданию «День» заявил, что все империи имеют свой конец, поэтому «развал России» — лишь вопрос времени. Только после этого события Украина, по его словам, сможет вернуть себе Крым.

«Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя: «Мы получим Крым назад — и, может быть, даже скоро». Но это «скоро» (или «не скоро») придёт только с распадом России — не раньше. Не будет такого, что Россия при наличии всех её ядерных бомб будет отдавать Крым», — сказал он.

По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, экс-глава Верховного совета Литвы присоединился к «когорте русофобов, которые пророчат разные кары и сами не верят в то, что это сбудется».

«Ну а для Украины эти слова прям как святая роса. Наверное, уже отчёт начали делать, когда развалится Россия», — заявил парламентарий в беседе с RT.

Его коллега, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, считает, что литовский политик даёт Украине ложные надежды.

«Крымчане сами вернулись в РФ, домой. И ни в чьих возвращениях и освобождениях мы не нуждаемся и не желаем этого. Так что они, конечно, могут грезить о том, как будут забирать полуостров, но всё это — из разряда поговорки «Глазами бы съели, да вот руки не дотянутся». Юлит экс-глава Верховного совета Литвы. Возможно, хотел что-то хорошее сказать, а получилось очередное враньё», — цитирует его РИА Новости.

Крым стал частью России по результатам проведённого референдума в марте 2014 года — большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Впоследствии российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

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Так, в августе глава Минобороны Сергей Шойгу, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Крым «никогда не будет российским» и его возвращение в состав Украины — «вопрос времени», вспомнил одесский анекдот.

«Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?» На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет!» Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским», — пояснил Шойгу, подчеркнув, что статус Крымского полуострова не претерпит никаких изменений.