Бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис, рассуждая о судьбе России, не согласился с позицией украинских властей, согласно которой Украина «получит Крым назад».

По мнению Ландсбергиса, «все империи имеют свой конец».

«Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз», — уверен он.

Он также прокомментировал ожидания Киева относительно Крыма.

«Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что «мы получим Крым назад, и, может, даже скоро». Но это «скоро» или «не скоро» придёт только с распадом России, не раньше», — сказал политик в беседе с изданием «День».

В апреле бывший представитель НАТО в России Гарри Табах также высказался о том, как Украина могла бы «вернуть Крым» в свой состав. По его мнению, для этого нужно дождаться, пока «Россия сама развалится».

Как пояснил RT крымский политолог Владислав Ганжара, подобная риторика связана с тем, что роль России на международной арене и в военном измерении «кардинально возросла в последние годы».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Как заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, «судьба и будущее Крыма навсегда с Россией, нравится это кому-то или нет».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.