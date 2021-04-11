Политолог объяснил слова экс-представителя НАТО о Крыме

Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего представителя НАТО в России Гарри Табаха о том, что Украина могла бы «вернуть Крым» в свой состав после «развала» России.

Ганжара отметил, что тему Крыма вновь пытаются «раскачать» как на Украине, так и за её пределами.

«Мы знаем, что господин Зеленский готовит заседание так называемой платформы по возвращению Крыма, куда пытается привлечь ряд представителей зарубежных стран. В США, в Североатлантическом альянсе, несмотря на то что Крым является неотъемлемой частью России уже на протяжении многих лет, раздражение по этому поводу до сих пор присутствует... У Украины никаких инструментов для «возвращения» Крыма в состав своего государства нет, а истерия, которая звучит на протяжении последних лет, имеет волнообразный характер», — пояснил политолог.

По его словам, подобная риторика связана с тем, что роль России на международной арене и в военном измерении «кардинально возросла в последние годы».

«Россия сегодня — один из ключевых факторов стабильности и того баланса сил в формирующемся многополярном мире, который неизбежно раздражает что США, что Североатлантический альянс», — заключил собеседник RT.

Ранее Табах порассуждал о том, как Украина могла бы «вернуть Крым» в свой состав.

Он выразил мнение, что для этого нужно дождаться, пока «Россия сама развалится».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.