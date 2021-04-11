Экс-представитель НАТО порассуждал об условиях «возврата Крыма» Украине

Короткая ссылка
Бывший представитель НАТО в России Гарри Табах порассуждал о том, как Украина могла бы «вернуть Крым» в свой состав.

В беседе с «Обозревателем» он выразил мнение, что для этого нужно дождаться, пока «Россия сама развалится».

«Россия может завтра развалиться, что было бы неплохо и для самих россиян, и Крым может стать или независимым государством, дружелюбным к Украине, а может быть, вернётся как часть Украины», — сказал Табах.

Он добавил, что «пока Россия занимает агрессивную позу, то ситуация сложная и опасная», отметив, что Европа и Америка общаются с Россией в «мягких перчатках».

В марте российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией и Западу во главе с США это не изменить.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить