Экс-представитель НАТО порассуждал об условиях «возврата Крыма» Украине

Бывший представитель НАТО в России Гарри Табах порассуждал о том, как Украина могла бы «вернуть Крым» в свой состав.

В беседе с «Обозревателем» он выразил мнение, что для этого нужно дождаться, пока «Россия сама развалится».

«Россия может завтра развалиться, что было бы неплохо и для самих россиян, и Крым может стать или независимым государством, дружелюбным к Украине, а может быть, вернётся как часть Украины», — сказал Табах.

Он добавил, что «пока Россия занимает агрессивную позу, то ситуация сложная и опасная», отметив, что Европа и Америка общаются с Россией в «мягких перчатках».

В марте российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией и Западу во главе с США это не изменить.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.