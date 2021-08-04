«Симптом предбанкротного состояния»: аудитория и выручка «Медузы» сократились на четверть, долги превысили активы

Аудитория зарегистрированного в Латвии русскоязычного издания «Медуза» сократилась на четверть, на столько же упала выручка. Долги управляющей компании — Medusa Project SIA — превышают активы на €1,5 млн. Это следует из официального отчёта издания, с которым ознакомился RT. В документе аудиторы выразили сомнения в способности компании «беспрерывно продолжать деятельность». Всё это значительно увеличивает риск банкротства, объяснил RT эксперт, арбитражный управляющий. На фоне кризиса совладельцем 35% издания стал его главный редактор Иван Колпаков.

Латвийская компания Medusa Project SIA*, управляющая деятельностью одноимённого издания, сдала 30 июля отчёт за прошлый год. По этим данным, выручка медиа упала на €0,5 млн: с €2,03 млн в 2019-м до €1,57 млн в 2020 году.

В сложившейся ситуации представители издания винят внешние факторы.

«По итогам 2020 года аудитория сократилась на 26%, а выручка — на 23% по сравнению с предыдущим годом, — комментирует ситуацию гендиректор издания Галина Тимченко в описательной части отчёта. — Падение произошло из-за неконтролируемых источников трафика — снижения результатов поиска сначала на Yandex.ru, а затем на Google.com».

Галина Тимченко

Reuters

© Ints Kalnins

Несмотря на снижение выручки, издание закрыло 2020 год с чистой прибылью. Она составила €78 тыс. против €61 тыс. в 2019-м. Не исключено, что прибыль была обеспечена ценой снижения издержек.

Расходы на производство основного продукта компании (само издание «Медуза») оказались на €400 тыс. меньше, чем в позапрошлом году.

Тренд на понижение

Снижение финансовых показателей идёт не первый год. По итогам 2019 года выручка Medusa Project SIA упала на четверть, налоговый долг составил €64 тыс., а расходы пришлось урезать на €1,69 млн, писал RT.

1 июля 2021 года внешние аудиторы по заказу Medusa Project проверили финансовый отчёт компании. Хотя год закончен с положительным финансовым результатом, выводы проверяющих неутешительные. Из-за значительной разницы между долгами и поступлениями существует вероятность прекращения деятельности.

«По состоянию на 31 декабря 2020 года текущие долговые обязательства компании превышают её текущие активы на €1 500 603, — говорится в аудиторском заключении, приложенном к отчёту. — Эти обстоятельства вместе с иными обстоятельствами... указывают на значительную неопределённость, которая может вызвать серьёзные сомнения в способности компании продолжать деятельность в будущем».

«Текущими обязательствами» называют долги со сроком погашения в течение 12 месяцев.

Больше всего «Медуза» должна «прочим кредиторам». Размер задолженности по этой строке баланса составил €2,219 млн.

Для сравнения: в 2019 году размер долга по той же строке равнялся €2,371 млн. Таким образом, за 2020 год издание погасило лишь €152 тыс.

Под «иными обстоятельствами», упомянутыми аудиторами, подразумевается признание издания иностранным агентом в России. «Медуза» называет статус иноагента основной причиной оттока рекламодателей.

«В апреле 2021 года Министерство юстиции Российской Федерации признало компанию иностранным агентом — СМИ, что привело к перетоку рекламодателей в Российскую Федерацию, — указано в документах. — Компания разработала план на случай, если доходы продолжат снижаться, а полное возобновление автономной работы не удастся».

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Кроме того, из отчёта следует, что компания не выполнила даже наполовину план продаж по рекламе.

«Продажи рекламы составили €1,6 млн (план на 2020 год — €3,3 млн), план выполнен на 48%», — говорится в документах.

Проблемы с привлечением рекламодателей вызваны режимом самоизоляции и снижением курса рубля к евро, поясняют составители отчёта.

При этом, отчитываясь перед госорганами Латвии, «Медуза» склонна объяснять свои финансовые проблемы неопределёнными факторами: пандемией COVID-19 и политикой, опять намекая на статус иноагента.

«Компания считает, что основными рисками и препятствиями, которые могут повлиять на достижение финансовых планов, являются распространение COVID-19 в России и в Европе... и политические риски со стороны Российской Федерации, в частности запрет на доступ к независимым СМИ с территории Российской Федерации», — гласит документ.

«Руководство компании предпринимает шаги для улучшения ситуации», — написала Галина Тимченко в примечаниях к отчёту. Для «улучшения ситуации» редакция планирует сосредоточиться на молодёжной аудитории.

«В 2021 году компания планирует привлечь новых клиентов... и продолжить курс публикаций, направленный на создание уникального контента, который был бы интересен в том числе молодым людям, — указано в документе. — Приоритетным направлением является развитие видеоформатов, особенно развитие и размер аудитории каналов Telegram, YouTube и lnstagram».

Признаки кризиса

Формулировку аудиторов о «значительной неопределённости» Medusa Project SIA разъяснил председатель Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих Михаил Василега. По его словам, над компанией навис риск не исполнить свои обязательства, а в перспективе существует и вероятность банкротства.

«Это означает, что у компании долгов больше, чем она может обслужить», — объяснил арбитражный управляющий в беседе с RT.

Неопределённость свидетельствует о том, что у организации нет притока средств в нужном объёме, отметил он.

«Если компании не будет хватать средств на регулярные расходы, например на выплату зарплаты или арендные платежи, то она просто прекратит свою деятельность», — объяснил эксперт.

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Наличие прибыли в данном случае не показатель, добавил он, ведь если есть неопределённость, значит, доходы непостоянны, а расходует фирма больше, чем гарантированно зарабатывает.

«Вопрос в том, как считать прибыль, — отмечает Василега. — У компании есть обязательства. Заём предусматривает регулярные платежи. Кроме того, нужно регулярно платить зарплату, налоги, за аренду. Да, сегодня есть чем платить, а по поводу завтра, значит, существует неопределённость».

Это один из признаков приближающегося банкротства, резюмирует эксперт.

«Да, это один из симптомов предбанкротного состояния, — заключил арбитражный управляющий. — Вероятность банкротства достаточно большая, так как банкротство — одна из форм снятия неопределённости с исполнением обязательств».

Перестановка слагаемых

В подобных случаях собственники ищут способы отложить исполнение обязательств или реструктурировать их: договариваются с кредиторами об отсрочке, привлекают инвестиции в капитал компании, говорит Василега.

Действительно, в отчёте Medusa Project заявляет о переговорах с кредиторами по поводу отсрочки.

«Руководство компании достигло соглашения с кредитором о том, что в 2021 году кредитор не будет требовать погашения кредита, — говорится в примечаниях к бухгалтерской отчётности. — На момент подписания годового отчёта ведутся переговоры о продлении срока погашения кредита на три года».

Теперь за решение стратегических финансовых проблем отвечает не только директор и совладелица Medusa Project Галина Тимченко, но и главный редактор издания Иван Колпаков. Как выяснил RT из документов реестра, Колпаков стал совладельцем 35% латвийской компании.

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Передача доли уставного капитала Колпакову произошла 14 октября 2020 года, свидетельствует выписка из реестра юрлиц Латвии. Ранее Тимченко была единственной владелицей компании. Сейчас у неё осталось 65%.

В октябре 2018 года Колпаков ушёл с поста главного редактора «Медузы» из-за подозрений «в неподобающем поведении» в отношении жены одного из подчинённых. Спустя несколько месяцев Тимченко восстановила его в должности.

В июне 2020 года, за четыре месяца до получения доли в Medusa Project, Колпаков опубликовал личное мнение по поводу своего непристойного поведения.

«Я постарался простить себя за ту глупую шутку», — написал он в соцсети.

Валютный вопрос

После внесения в реестр СМИ-иноагентов «Медуза» начала собирать пожертвования от читателей, в том числе в криптовалюте.

Собрав в первый месяц в криптовалюте 9,84 млн рублей, издание за неделю потеряло 2,74 млн рублей на волатильности курсов, писал RT.

С того времени поток донатов оскудел. За прошедшие почти три месяца изданию перечислили всего 0,047 ВТС (биткоина) и 3,13 ETH (эфириума). В рублёвом эквиваленте это составляет 135,4 тыс. и 576,7 тыс. рублей соответственно.

Примечательно, что за весь период с начала приёма пожертвований редакция ни разу не снимала эти средства.

Основные источники финансирования «Медузы» не разглашаются. RT в 2018 году выяснил, что поддержку изданию оказывали партнёры фонда Джорджа Сороса — американская некоммерческая организация OAK Foundation и Шведское агентство по развитию международного сотрудничества (SIDA).

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.





