Политолог прокомментировал внесение The Insider в список СМИ-иноагентов

Российский общественный деятель и политолог Сергей Карнаухов прокомментировал решение Министерства юстиции России включить в список СМИ-иноагентов юридическое лицо The Insider SIA, зарегистрированное в Риге и являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider.

Политолог назвал решение Минюста оправданным.

По словам Карнаухова, западные спецслужбы используют такие издания для проведения «информационных атак» на Россию, поэтому включение этого СМИ в список иноагентов на российской территории абсолютно оправданно.

«Конечной целью западных спецслужб, которые стоят за The Insider SIA, кроме информационных атак на Россию, является инфильтрация в различные структуры источников информации, то есть, говоря языком оперативников, вербовочная работа и формирование резидентуры», — добавил политолог.

Минюст внёс The Insider SIA в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 23 июля.

Кроме того, в список попали заместитель главного редактора «Проекта»** Михаил Рубин и журналисты «Проекта» и «Открытых медиа» — Софья Гройсман, Илья Рождественский, Юлия Апухтина и Алексей Постернак.

Ранее Генпрокуратура объявила о решении признать нежелательной на территории страны деятельность НПО «Проект медиа», а Минюст внёс в список СМИ-иноагентов главного редактора издания Романа Баданина, а также ещё семь журналистов «Проекта», «Открытых медиа» и «Радио Свобода»***.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

** «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.