Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков стал владельцем 35% издания

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RT
Генеральный директор и собственник латвийской компании Medusa Project SIA Галина Тимченко передала часть своей доли в уставном капитале главному редактору издания «Медуза» Ивану Колпакову. Об этом свидетельствуют данные латвийского реестра юрлиц Lursoft.
Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков стал владельцем 35% издания
  • © Страница Ивана Колпакова
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По данным Lursoft, передача 35% уставного капитала Medusa Project Колпакову произошла 14 октября 2020 года. Ранее Тимченко была единственной владелицей компании. Сейчас, согласно выписке из реестра, у неё осталось 65%. 

В октябре 2018 года Колпаков ушёл с поста главного редактора «Медузы» из-за подозрений «в неподобающем поведении» в отношении жены одного из сотрудников. 

В январе 2019 года «Медузу» также покинул её издатель Илья Красильщик.

В марте того же года по решению Тимченко Колпаков был восстановлен в должности.  

В июне 2020 года, за четыре месяца до получения доли в Medusa Project, Колпаков опубликовал личное мнение по поводу произошедшего. 

«Я постарался простить себя за ту глупую шутку. И за то, что мы, основатели «Медузы», не смогли достойно справиться с этой ситуацией», — написал он в соцсети.

«Развал той «Медузы» я считаю полностью виной менеджмента, этой системы трёх основателей, этих невыстроенных процессов», — отреагировал на это Красильщик.

Теперь Колпаков сможет получать распределённую долю чистой прибыли «Медузы», помимо зарплаты. 

Ранее RT сообщал, что выручка Medusa Project SIA за год упала на четверть, долги по налогам к концу 2019 года составляли €64 тыс., расходы пришлось урезать на €1,69 млн. 

Источники финансирования «Медузы» не разглашаются. Ранее поддержку изданию оказывали партнёры фонда Джорджа Сороса — американская некоммерческая организация OAK Foundation и Шведское агентство по развитию международного сотрудничества (SIDA).

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