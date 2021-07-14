Приостановка телеэфира, драка в парламенте и требования к правительству: как развивается ситуация с протестами в Грузии
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Четыре грузинских телеканала прекратили вещание на 24 часа с требованием отправить в отставку премьера страны Ираклия Гарибашвили.
На время акции на экранах телекомпаний «ТВ Пирвели», «Мтавари архи», «Формула» и «Кавкасия» на чёрном фоне транслируется список из имён 53 журналистов и операторов, которые пострадали в ходе беспорядков в Тбилиси 5 июля.
«Впервые в истории Грузии четыре вещателя прекратили вещание вместе. Вчера было прекращено вещание в регионах. Мы пытаемся, чтобы наш молчаливый протест был громче и услышан властями», — цитирует Sputnik Грузия гендиректора телекомпании «ТВ Пирвели» Вато Церетели.
Напомним, что представители СМИ получили травмы во время акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси, который должен был состояться в грузинской столице 5 июля.
Противники мероприятия с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Позднее организаторы сообщили об отмене марша. Как сообщает Sputnik Грузия, представителей ЛГБТ-сообщества и их сторонников на мероприятии не оказалось, в результате чего агрессия участников противников ЛГБТ была направлена на журналистов, освещавших мероприятие.
По данным МВД Грузии, по итогам этих событий «были выявлены факты насилия в отношении 55 человек, в том числе 53 представителей различных СМИ».Также на russian.rt.com Руководители грузинских ТВ потребовали отставки премьера страны
Одним из пострадавших оказался оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга. Оператор попал в больницу, ему потребовалась операция.
Через шесть дней после избиения Лашкарава скончался у себя дома. По обвинению в нападении на журналиста задержаны пять человек. Согласно официальной версии МВД Грузии, причиной его смерти могла стать передозировка наркотиков. В центральной криминальной полиции МВД рассказали, что химическая экспертиза обнаружила во взятых у Лашкаравы образцах такие вещества, как морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетилморфин.
После смерти Лашкаравы по всей стране прошли акции протеста. В ходе одного из таких мероприятий, проходивших 11 июля в Тбилиси, руководители грузинских телекомпаний потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и главы Службы госбезопасности страны Григола Лилуашвили.
Как заявил тогда директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия, Гарибашвили и Лилуашвили «организовали и провели «чёрный понедельник» для грузинских СМИ».
Позднее, 12 июля, представители грузинской оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» устроили драку в здании парламента. По данным СМИ, потасовка началась после того, как журналисты и оппозиционные депутаты попытались войти в зал заседаний, чтобы переговорить с провластными парламентариями в связи со смертью Лашкаравы.
Вместе с тем правительство не собирается в отставку на фоне акций протеста и соответствующих требований, заявила вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани.
«Мы привыкли к этому, и никто не собирается подавать в отставку или куда-то уходить, для этого существуют выборы», — сказала Цулукиани, слова которой приводит Sputnik Грузия.
Она высказала мнение, что происходящие в Грузии процессы направлены на то, чтобы ослабить и пошатнуть государство.
«Государство не моё и не ваше. Это государство для всех. Будь то представитель ЛГБТ-сообщества, журналист или представитель большинства, который абсолютно спокойный и уравновешенный, или агрессивный и жестокий преступник, который обязательно будет найден и наказан. Главное, чтобы мы все вместе смогли создать атмосферу, которая позволила бы этой стране нормально развиваться», — сказала вице-премьер.
О ситуации также высказался сам премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Он также дал понять, что не собирается уходить в отставку. Акции протеста с антиправительственными требованиями он назвал «антигосударственными, антицерковными и антинациональными действиями», обвинив экс-президента Михаила Саакашвили в планировании антигосударственной провокации.
При этом представители грузинских СМИ и оппозиционеры намерены провести ещё одну акцию протеста, которая запланирована на субботу, 17 июля.