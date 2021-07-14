Приостановка телеэфира, драка в парламенте и требования к правительству: как развивается ситуация с протестами в Грузии

Четыре грузинских телеканала объявили о приостановке эфира на 24 часа. Вещатели требуют отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и расследования обстоятельств нападения на оператора телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкараву. Он был избит противниками проведения ЛГБТ-марша в Тбилиси и скончался спустя несколько дней. По данным МВД, причиной его смерти могла стать передозировка наркотиков. Вместе с тем после известий о смерти Лашкаравы в стране прошло несколько крупных акций протеста, организаторы которых обещают продолжать подобные выступления. В правительстве Грузии опровергают возможность отставки кабмина на фоне митингов.

Четыре грузинских телеканала прекратили вещание на 24 часа с требованием отправить в отставку премьера страны Ираклия Гарибашвили.

На время акции на экранах телекомпаний «ТВ Пирвели», «Мтавари архи», «Формула» и «Кавкасия» на чёрном фоне транслируется список из имён 53 журналистов и операторов, которые пострадали в ходе беспорядков в Тбилиси 5 июля.

«Впервые в истории Грузии четыре вещателя прекратили вещание вместе. Вчера было прекращено вещание в регионах. Мы пытаемся, чтобы наш молчаливый протест был громче и услышан властями», — цитирует Sputnik Грузия гендиректора телекомпании «ТВ Пирвели» Вато Церетели.

Напомним, что представители СМИ получили травмы во время акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси, который должен был состояться в грузинской столице 5 июля.

Противники мероприятия с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Позднее организаторы сообщили об отмене марша. Как сообщает Sputnik Грузия, представителей ЛГБТ-сообщества и их сторонников на мероприятии не оказалось, в результате чего агрессия участников противников ЛГБТ была направлена на журналистов, освещавших мероприятие.

По данным МВД Грузии, по итогам этих событий «были выявлены факты насилия в отношении 55 человек, в том числе 53 представителей различных СМИ».

Также на russian.rt.com Руководители грузинских ТВ потребовали отставки премьера страны

Одним из пострадавших оказался оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга. Оператор попал в больницу, ему потребовалась операция.

Через шесть дней после избиения Лашкарава скончался у себя дома. По обвинению в нападении на журналиста задержаны пять человек. Согласно официальной версии МВД Грузии, причиной его смерти могла стать передозировка наркотиков. В центральной криминальной полиции МВД рассказали, что химическая экспертиза обнаружила во взятых у Лашкаравы образцах такие вещества, как морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетилморфин.

После смерти Лашкаравы по всей стране прошли акции протеста. В ходе одного из таких мероприятий, проходивших 11 июля в Тбилиси, руководители грузинских телекомпаний потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и главы Службы госбезопасности страны Григола Лилуашвили.

Как заявил тогда директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия, Гарибашвили и Лилуашвили «организовали и провели «чёрный понедельник» для грузинских СМИ».

Позднее, 12 июля, представители грузинской оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» устроили драку в здании парламента. По данным СМИ, потасовка началась после того, как журналисты и оппозиционные депутаты попытались войти в зал заседаний, чтобы переговорить с провластными парламентариями в связи со смертью Лашкаравы.

Вместе с тем правительство не собирается в отставку на фоне акций протеста и соответствующих требований, заявила вице-премьер Грузии, министр культуры Тея Цулукиани.

«Мы привыкли к этому, и никто не собирается подавать в отставку или куда-то уходить, для этого существуют выборы», — сказала Цулукиани, слова которой приводит Sputnik Грузия.

Она высказала мнение, что происходящие в Грузии процессы направлены на то, чтобы ослабить и пошатнуть государство.

«Государство не моё и не ваше. Это государство для всех. Будь то представитель ЛГБТ-сообщества, журналист или представитель большинства, который абсолютно спокойный и уравновешенный, или агрессивный и жестокий преступник, который обязательно будет найден и наказан. Главное, чтобы мы все вместе смогли создать атмосферу, которая позволила бы этой стране нормально развиваться», — сказала вице-премьер.

О ситуации также высказался сам премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Он также дал понять, что не собирается уходить в отставку. Акции протеста с антиправительственными требованиями он назвал «антигосударственными, антицерковными и антинациональными действиями», обвинив экс-президента Михаила Саакашвили в планировании антигосударственной провокации.

При этом представители грузинских СМИ и оппозиционеры намерены провести ещё одну акцию протеста, которая запланирована на субботу, 17 июля.