Более 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси

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Более 50 журналистов пострадали на акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.
Более 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси
  • Reuters

«Были выявлены факты насилия в отношении 55 человек, в том числе 53 представителей различных СМИ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в административном порядке задержаны восемь человек.

В понедельник, 5 июля, в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку ЛГБТ-сообщества. Противники мероприятия с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Позднее организаторы сообщили об отмене марша.

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