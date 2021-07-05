Более 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси

Более 50 журналистов пострадали на акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

«Были выявлены факты насилия в отношении 55 человек, в том числе 53 представителей различных СМИ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в административном порядке задержаны восемь человек.

В понедельник, 5 июля, в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку ЛГБТ-сообщества. Противники мероприятия с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Позднее организаторы сообщили об отмене марша.