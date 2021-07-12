В Грузии в ходе протестов собравшиеся выдвинули премьеру ультиматум

Собравшиеся в центре Тбилиси граждане пообещали продолжить акции протеста, в случае если грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили не уйдёт в отставку.

«Если до 12:00 (11:00 мск. — RT) 12 июля правительство, премьер и глава Службы госбезопасности не уйдут в отставку, протесты продолжатся», — приводит РИА Новости заявление одного из выступающих на протесте

Он добавил, что следующий митинг состоится в понедельник, 12 июля, в 18:00.

Ранее сообщалось, что около офиса правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в Тбилиси начались стычки протестующих с полицией.

В ходе протестов руководители грузинских ТВ потребовали отставки премьера страны.