В Грузии в ходе протестов собравшиеся выдвинули премьеру ультиматум
«Если до 12:00 (11:00 мск. — RT) 12 июля правительство, премьер и глава Службы госбезопасности не уйдут в отставку, протесты продолжатся», — приводит РИА Новости заявление одного из выступающих на протесте
Он добавил, что следующий митинг состоится в понедельник, 12 июля, в 18:00.
Ранее сообщалось, что около офиса правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в Тбилиси начались стычки протестующих с полицией.
В ходе протестов руководители грузинских ТВ потребовали отставки премьера страны.