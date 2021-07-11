В Тбилиси во время демонстрации начались волнения
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что демонстранты пришли к офису политсилы с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Митингующие попытались войти в задние, чтобы поговорить с руководством правящей партии, однако полиция не дала им этого сделать.
После этого порядка 100 собравшихся демонстрантов облили красной краской полицейских, что и спровоцировало стычки.
Ранее сообщалось, что более 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси.