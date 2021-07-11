В Тбилиси во время демонстрации начались волнения

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Около офиса правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в Тбилиси начались стычки протестующих с полицией.
В Тбилиси во время демонстрации начались волнения
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что демонстранты пришли к офису политсилы с требованием отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Митингующие попытались войти в задние, чтобы поговорить с руководством правящей партии, однако полиция не дала им этого сделать.

После этого порядка 100 собравшихся демонстрантов облили красной краской полицейских, что и спровоцировало стычки.

Ранее сообщалось, что более 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси.

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