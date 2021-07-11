Руководители грузинских ТВ потребовали отставки премьера страны

Руководители грузинских телекомпаний на акции протеста в Тбилиси потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и главы Службы госбезопасности страны Григола Лилуашвили.

Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом к акции протеста стала смерть оператора «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы. Он пострадал во время демонстрации 5 июля, после чего лечился несколько дней в клинике и в итоге был выписан. 11 июля стало известно, что он умер. Точные причины его смерти пока неизвестны.

«Наше главное требование — чтобы до утра в отставку ушёл премьер-министр Грузии и его правительство, а также глава СГБ Лилуашвили. Это люди, которые организовали и провели «чёрный понедельник» для грузинских СМИ», — заявил директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия журналистам.

Ранее сообщалось, что около офиса правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в Тбилиси начались стычки протестующих с полицией.