Руководители грузинских ТВ потребовали отставки премьера страны

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Руководители грузинских телекомпаний на акции протеста в Тбилиси потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и главы Службы госбезопасности страны Григола Лилуашвили.
Руководители грузинских ТВ потребовали отставки премьера страны
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Поводом к акции протеста стала смерть оператора «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы. Он пострадал во время демонстрации 5 июля, после чего лечился несколько дней в клинике и в итоге был выписан. 11 июля стало известно, что он умер. Точные причины его смерти пока неизвестны.

«Наше главное требование — чтобы до утра в отставку ушёл премьер-министр Грузии и его правительство, а также глава СГБ Лилуашвили. Это люди, которые организовали и провели «чёрный понедельник» для грузинских СМИ», — заявил директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия журналистам.

Ранее сообщалось, что около офиса правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в Тбилиси начались стычки протестующих с полицией.

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