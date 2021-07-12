В МВД Грузии заявили, что причиной смерти оператора Лашкаравы могли стать наркотики

В МВД Грузии заявили, что причиной смерти оператора грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы могла стать передозировка наркотиков.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Чеклидзе.

«Согласно заключению химической экспертизы, в образцах, взятых из тела, оказались наркотические средства: морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетилморфин. Согласно экспертизе, причиной смерти, возможно, стала передозировка указанных средств», — сказал он.

Ранее представители власти и оппозиции устроили драку в парламенте Грузии.

Уточняется, что драка возникла после того, как журналисты и оппозиционные депутаты попытались войти в зал заседаний, чтобы переговорить с провластными парламентариями в связи со смертью Лашкаравы.