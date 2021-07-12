В МВД Грузии заявили, что причиной смерти оператора Лашкаравы могли стать наркотики
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Как сообщает ТАСС, об этом заявил директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Чеклидзе.
«Согласно заключению химической экспертизы, в образцах, взятых из тела, оказались наркотические средства: морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетилморфин. Согласно экспертизе, причиной смерти, возможно, стала передозировка указанных средств», — сказал он.
Ранее представители власти и оппозиции устроили драку в парламенте Грузии.
Уточняется, что драка возникла после того, как журналисты и оппозиционные депутаты попытались войти в зал заседаний, чтобы переговорить с провластными парламентариями в связи со смертью Лашкаравы.